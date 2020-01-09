Названа причина пожара на НПЗ в Ухте

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте (республика Коми) произошел из-за взрыва в результате нарушения технологического процесса, утверждают СМИ.

«Нарушение технологического процесса могло привести к хлопку и последующему пожару. Эта одна из версий случившегося», – сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что на НПЗ в Ухте случился мощный взрыв, после которого разгорелся пожар. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, в результате ЧП пострадал один человек.