Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с ЧП в Норильске

Генеральная прокуратура России взяла под особый контроль проверку, которая проводится из-за разлива нефтепродуктов в Норильске, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с аварийным разливом нефтепродуктов на промышленной площадке акционерного общества «Норильско- Таймырская энергетическая компания», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Указывается, что 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В разлитое топливо въехал автомобиль, после чего начался пожар. Разлилось около 20 тыс. кубометров топлива. Частично топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море.

Прокуратура, а также Енисейское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ТУ Росрыболовства ведет проверку для установления причин происшествия и определения ущерба. Возбуждены дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли») и ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

«Генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку», – сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось, что руководство Росприроднадзора вылетит в Норильск, чтобы оценить экологический ущерб после разлива топлива на ТЭЦ-3.

В минувшую пятницу сообщалось, что на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров после разлива топлива. Сообщалось, что вылилось 21 тыс.161 тонн дизтоплива. В Норильске был введен режим ЧС межмуниципального уровня.