Экологи назвали возможные причины разлива топлива в Норильске

Экологи полагают, что разлив нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске мог произойти из-за таяния вечной мерзлоты, которое в последние годы происходит повсеместно на Севере.

«Действительно, мы находимся на этапе, когда идет потепление. <...> В Норильске все стоит на замерзших грунтах, и, если посмотреть статистику последних лет, температура была выше нормы. Было очень теплое лето, и то, что этот процесс неизбежен [таяние грунтов]. <...> Здесь действительно стоит вопрос «расщепления» почвы и грунтов», – рассказала ТАСС заявила директор НИИ Института проблем экологии Ольга Плямина.

С тем, что просадка грунта произошла из-за таяния вечной мерзлоты, согласен и член правления Экологического фонда Сибирского федерального университета Николай Доронин. Он отметил, что почвы в результате потепления проседают не только в Норильске, но и в других северных городах.

С таянием мерзлоты ЧП в Норильске связывает также первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко. К ликвидации разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, ликвидировавший более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалисты выставили несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничили распространение нефтепродуктов.

На месте ЧП произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Экологи отмечают, что меры по ликвидации последствий разлива, предпринятые компанией «Норникель», соответствуют сложившейся ситуации.



«Компания собрала значительные силы в оперативный период: прибыли морские спасатели из Мурманска, работает техника, муниципалитеты помогают, это общая проблема и справляются общими усилиями. Не пытались ни замолчать, ни отрицать случившегося», – сказал Доронин.

Он добавил, что ученые СФУ и Сибирского отделения РАН намерены провести экспедицию для оценки влияния разлива на озеро Пясино под Норильском. При этом о попадании нефтепродуктов в водоем не сообщалось.

Депутат Госдумы, сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников подчеркнул, что компания приняла «оперативные меры системного характер» для ликвидации последствий ЧП и сделала все, чтобы не допустить попадания нефтепродуктов в Карское море.



Напомним, президент России Владимир Путин согласился объявить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Он также поручил немедленно проработать вопрос ликвидации последствий ЧП.

Глава государства резко раскритиковал губернатора Красноярского края Александра Усса за ситуацию с разливом топлива. Он возмутился, почему органы власти узнали о происшествии только через два дня.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в разлитое топливо въехал автомобиль, начался пожар. Топливо попало в реку Амбарную, озеро и реку Пясино, которая впадает в Карское море. Возбуждено уголовное дело. Проверку взяла под особый контроль Генеральная прокуратура России. Также на место ЧП вылетело руководство Росприроднадзора, чтобы оценить экологический ущерб.