Названы города России с самым загрязненным воздухом

В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха.

В список вошли 22 города, численность населения которых составляет около 5 млн человек, передает RT.

Это Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

В большинстве перечисленных населенных пунктов расположены крупные промышленные предприятия.

В перечень не вошли Чегдомын (Хабаровский край) и Магнитогорск (Челябинская область), где показатели качества воздуха улучшились по сравнению с 2017 годом.

В Росгидромете добавили, что все попавшие в список города находятся в восточной части страны – эта территория считается неблагоприятной для рассеивания вредных примесей.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо разрабатывать и принимать дополнительные действия для ограничения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.