Медведев призвал усилить меры для снижения загрязнения воздуха

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо разрабатывать и принимать дополнительные действия с целью ограничения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

«Есть известная задача, она в майском указе президента установлена – по снижению на 20 процентов вредных выбросов в воздух до 2024 года и определены 12 промышленных центров, включая Челябинск и Магнитогорск», – цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, нужно дополнительно провести ряд мероприятий в рамках национального проекта «Экология», которые будут способствовать сокращению выбросов.

Также Медведев подчеркнул, что непростая ситуация с загрязнением воздуха в Челябинске, Магнитогорске и других регионах.

Кроме того, премьер-министр поддерживает введение дифференцированного тарифа на услугу обращения с отходами для граждан, которые будут разделять мусор.

Важно, чтобы региональные власти принимали непосредственное участие в этой работе, поскольку таким образом будут учтены особенности каждого региона, отметил глава правительства.

«Все это нужно учитывать и в этом плане у меня нет возражений против дифференциации тарифной политики», – заключил Медведев.

Ранее в ходе форума «Чистая страна» в Челябинске было предложено предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на создание контейнерных площадок для раздельного сбора мусора в регионах.

Также были подведены первые итоги «мусорной реформы» в России.

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