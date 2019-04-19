В ЕР предложили выделить средства на площадки для раздельного сбора мусора

В «Единой России» предложили предусмотреть выделение средств из федерального бюджета на создание контейнерных площадок для раздельного сбора мусора в регионах, сообщил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

О практике создания контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на примере городского округа Октябрьский рассказал региональный координатор партпроекта «Чистая страна» в Башкортостане Альфарис Байчурин. Байчурин выступил с предложением при формировании бюджета на 2020 и последующие годы предусмотреть соответствующие субсидии для поддержки регионов, внедряющих систему раздельного сбора отходов, передает РИА «Новости».

«Коллеги просят выйти с инициативой, чтобы средства, которые направляются на благоустройство контейнерных площадок, были федеральными, чтобы это не ложилось на региональных операторов, поскольку это будет включено в тариф. Чтобы оно не ложилось на управляющую компанию, потому что это будет включено в состав жилищной услуги и опять-таки ляжет на плечи наших граждан. Есть предложение с такой инициативой выйти», – заявил Бурматов.

Он отметил, что тема состояния и организации контейнерных площадок звучала и в дискуссиях, которые были организованы в преддверии форума. «Если такие контейнерные площадки будут оборудоваться, нужно сразу оборудовать их «по уму», с заделом на будущее», – добавил координатор партпроекта.

Первый федеральный экологический форум ЕР «Чистая страна» начал работу 19 апреля в Челябинске. Основная тема мероприятия – подведение итогов первых четырех месяцев действия «мусорной реформы». Участники форума также обсудят вопросы качества атмосферного воздуха, квотирования выбросов и развития эковолонтерства. Как ранее сообщал Бурматов, в работе форума примут участие порядка 600 участников: региональные координаторы партпрпоекта, представители депутатского корпуса, волонтерских движений, общественники, экологи.

В марте сообщалось, что Министерство природных ресурсов и экологии и «Российский экологический оператор» намерены ускорить проверку и актуализацию территориальных схем обращения с мусором в стране. Планируют завершить эту работу до 1 ноября 2019 года.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как выбрасывать мусор с выгодой для страны.

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