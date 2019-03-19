Объявлено о планах по ускорению проверки схем обращения с мусором в регионах

Министерство природных ресурсов и экологии и «Российский экологический оператор» намерены ускорить проверку и актуализацию территориальных схем обращения с мусором в стране. и планируют завершить эту работу до 1 ноября 2019 года.

Эту работу планируется завершить до 1 ноября 2019 года, ранее предполагалось закончить проверку до 25 декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе министерства, передает ТАСС.

«До 1 ноября Минприроды и Российский экологический оператор совместно с субъектами РФ актуализируют территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом заявил как сам глава ведомства, так и присутствующий на правительственном часе глава публично-правовой компании Денис Буцаев («Российский экологический оператор»). По словам Буцаева, при составлении территориальных схем допущены неточности, которые в том числе приводят к неверным расчетам тарифа, они будут устранены в ближайшее время», – сообщило ведомство.

Отмечается, что в ходе диалога председателя Совфеда Валентины Матвиенко и сенаторов с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным в понедельник прошло обсуждение нацпроекта «Экология».

Матвиенко призвала ускорить создание инфраструктуры для раздельного сбора мусора и отметила, что в России не достает современных комплексов и станций переработки отходов.

Кобылкин заявил, что по направлению «Чистая страна» нацпроекта к 2024 году планируется ликвидировать 191 свалку в городах и 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.