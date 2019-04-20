Подведены первые итоги «мусорной реформы» в России

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Американцы увидели искаженную картину экономики России

Российская экономика шокировала американских журналистов Фото: Игорь Руссак/РИА «Новости»
Американский финансовый портал Business Insider представил «шокирующие факты о российской экономике». Например, американцев удивляют гигантские финансовые резервы России, резкий рост зарплат и огромное количество бедняков в нашей стране. Откуда берется подобный взгляд на российскую экономику и есть ли чему нам удивляться в этом случае? Подробности...
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Чем Россия встретит французских танкистов

Французские танки разместятся на месте бывшей советской военной базыФото: mil.ee
Вооруженные французы все чаще появляются у российских рубежей. На следующей неделе в 140 километрах от границы с Эстонией разместится контингент из нескольких сотен военных из Франции с танками и другой бронетехникой. Что они делают в Прибалтике, каковы в целом силы НАТО в этом районе и что им может противопоставить Россия? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Что станет с Порошенко в случае поражения

Петр Порошенко делает вид, что не теряет надежды остаться президентом УкраиныФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Завтра на Украине пройдет второй тур выборов президента. Юморист Владимир Зеленский явно переигрывает олигарха Петра Порошенко. Что означают эти политические предпочтения жителей Украины, как кандидаты изменили свою кампанию после первого тура – и как будет действовать в случае поражения пока еще действующий президент Украины? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Порошенко отложил личинку в Зеленского

Глеб Простаков, журналист
Порошенко был сродни питону Каа из мультфильма про Маугли, своим танцем притягивая обезьян-бандер-логов к себе. Зеленский же был тем самым бандер-логом дразнившем змею. По смыслу - грозно. По форме - смешно. Подробности...
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Зеленский как чистый тип политического хулигана

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Есть два типа популистов по характеру самопрезентации: «популист-братан» и «популист-подружка». Братан и его субразновидность «мощный дед» – это хулиган. «Сеня, пошли пивка дернем! Как не хочешь?» – и подмигивает хулиганским глазом. Подробности...

Почему Греция дергает Германию за усы

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У Греции есть шанс получить имидж второй, наряду с Польшей, скандальной страны Европы. Ей, очевидно, неуютно в ЕС, от которого она проиграла больше, чем выиграла. Греция поссорилась со всеми друзьями и активно дрейфует в сторону США. Подробности...
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            Подведены первые итоги «мусорной реформы» в России

            20 апреля 2019, 11:21

            Текст: Ольга Никитина

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            На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, стартовавшую в России в начале 2019 года, перешли 62 региона, 13 субъектов провели реформу ТКО частично, а в девяти регионах новая система заработает до конца года, сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии Денис Храмов на пресс-конференции, посвященной первым итогам реформы.

            Первый замминистра отметил, что на данном этапе реформы уже выявлены проблемы, которые в ближайшее время будут решены. К основным проблемам он отнес низкую собираемость платы за вывоз мусора – сейчас она составляет около 50%. «Наша задача – повысить собираемость платы, так как все деньги идут на формирование новой системы обращения с отходами», – приводит слова Храмова «АиФ».

            Второе направление работы, по его словам, – это уточнение нормативов накопления ТКО. Первый замминистра подчеркнул, что к концу года они будут уточнены: «Порядка 70 млн тонн ТКО образуется ежегодно. Среднестатистический регион образует порядка 500-600 тыс. тонн отходов в год. Эта цифра оценочная. После актуализации нормативов накопления будет более четкое понимание этой цифры».

            Он также заявил, что были выявлены проблемы в нормативной базе. «Мы работаем и для того, чтобы сделать поправки в основной закон об отходах, и в нормативные подзаконные акты, и в методическую базу», – добавил Храмов.

            В свою очередь гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев выразил уверенность, что стартовавшая реформа должна привести к созданию прозрачной схемы обращения с ТКО. Чтобы понять, как регионы подошли к этой работе, какова ситуация с инфраструктурой, планируется с помощью экспертов проанализировать территориальные схемы, а также создать единую федеральную территориальную схему, чтобы видеть полноценную картину сбора, переработки и захоронения отходов в стране. Несмотря на то, что эти схемы, по преимуществу, были разработаны в прошлом году и утверждены, они нуждаются в дополнительном анализе.

            Буцаев отметил, что в части переработки и утилизации мусора Россия сильно отстает от тех стран, где проблемой начали заниматься раньше. Поэтому в настоящее время важно четко понимать, что существующих полигонов в стране хватит в среднем на ближайшие четыре года, а объем производимых отходов значительно превышает возможности действующей инфраструктуры. По его словам, сколько точно отходов ежегодно образуется в России, сказать сегодня не может никто, так как схема обращения с ТКО непрозрачна, современные технологии либо не используются, либо используются неэффективно. Неидеальна и система образования тарифов. Этими проблемами и будет заниматься публично-правовая компания, добавил Буцаев.

            Он сообщил, что большинство полученных «Российским экологическим оператором» заявок из 28 субъектов касаются создания новых мощностей для обработки и переработки ТКО, однако в некоторых предложено построить новые полигоны. «Мы по 28 регионам получили предложения. Даже по 28 субъектам потребность в объемах финансирования в инфраструктуру около 60 млрд рублей», – рассказал Буцаев, добавив, что преимущественно это проекты по созданию мощностей для обработки и переработки мусора, в меньшей степени – строительства полигонов.

            По его словам, общую потребность в предприятиях по обращению с коммунальными отходами получится рассчитать после ревизии территориальных схем в субъектах РФ. Эта работа будет завершена в третьем квартале 2019 года.

            Национальный проект «Экология» предполагает появление 200 мусороперерабатывающих заводов по всей стране к 2022 году. В прошлом году уже построили 40 предприятий, и они позволяют сокращать объем захораниваемых отходов на 20%.

            В тех местах, где нельзя построить такие предприятия за счет бизнеса или местного населения, расходы возьмет на себя федеральная компания «Российский экологический оператор». Ее задача – оказывать помощь в решении всех вопросов, связанных с отходами, на региональном и межрегиональном уровне.

            Проводимая в России реформа предполагает ликвидацию несанкционированных свалок, превращение мусорных полигонов в современные высокотехнологичные объекты, исключающие неприятный запах и взаимодействие отходов с окружающей средой. Переполненные свалки вблизи жилых районов закроют и рекультивируют – на их месте создадут парки и другие социальные объекты. В целях борьбы с «мусорной мафией» в каждом регионе за  всю цепочку обращения с отходами будут отвечать региональные операторы – крупные легальные компании, чья деятельность прозрачна и подконтрольна обществу.

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