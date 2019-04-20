Подведены первые итоги «мусорной реформы» в России

На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, стартовавшую в России в начале 2019 года, перешли 62 региона, 13 субъектов провели реформу ТКО частично, а в девяти регионах новая система заработает до конца года, сообщил первый замминистра природных ресурсов и экологии Денис Храмов на пресс-конференции, посвященной первым итогам реформы.

Первый замминистра отметил, что на данном этапе реформы уже выявлены проблемы, которые в ближайшее время будут решены. К основным проблемам он отнес низкую собираемость платы за вывоз мусора – сейчас она составляет около 50%. «Наша задача – повысить собираемость платы, так как все деньги идут на формирование новой системы обращения с отходами», – приводит слова Храмова «АиФ».

Второе направление работы, по его словам, – это уточнение нормативов накопления ТКО. Первый замминистра подчеркнул, что к концу года они будут уточнены: «Порядка 70 млн тонн ТКО образуется ежегодно. Среднестатистический регион образует порядка 500-600 тыс. тонн отходов в год. Эта цифра оценочная. После актуализации нормативов накопления будет более четкое понимание этой цифры».

Он также заявил, что были выявлены проблемы в нормативной базе. «Мы работаем и для того, чтобы сделать поправки в основной закон об отходах, и в нормативные подзаконные акты, и в методическую базу», – добавил Храмов.

В свою очередь гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев выразил уверенность, что стартовавшая реформа должна привести к созданию прозрачной схемы обращения с ТКО. Чтобы понять, как регионы подошли к этой работе, какова ситуация с инфраструктурой, планируется с помощью экспертов проанализировать территориальные схемы, а также создать единую федеральную территориальную схему, чтобы видеть полноценную картину сбора, переработки и захоронения отходов в стране. Несмотря на то, что эти схемы, по преимуществу, были разработаны в прошлом году и утверждены, они нуждаются в дополнительном анализе.

Буцаев отметил, что в части переработки и утилизации мусора Россия сильно отстает от тех стран, где проблемой начали заниматься раньше. Поэтому в настоящее время важно четко понимать, что существующих полигонов в стране хватит в среднем на ближайшие четыре года, а объем производимых отходов значительно превышает возможности действующей инфраструктуры. По его словам, сколько точно отходов ежегодно образуется в России, сказать сегодня не может никто, так как схема обращения с ТКО непрозрачна, современные технологии либо не используются, либо используются неэффективно. Неидеальна и система образования тарифов. Этими проблемами и будет заниматься публично-правовая компания, добавил Буцаев.

Он сообщил, что большинство полученных «Российским экологическим оператором» заявок из 28 субъектов касаются создания новых мощностей для обработки и переработки ТКО, однако в некоторых предложено построить новые полигоны. «Мы по 28 регионам получили предложения. Даже по 28 субъектам потребность в объемах финансирования в инфраструктуру около 60 млрд рублей», – рассказал Буцаев, добавив, что преимущественно это проекты по созданию мощностей для обработки и переработки мусора, в меньшей степени – строительства полигонов.

По его словам, общую потребность в предприятиях по обращению с коммунальными отходами получится рассчитать после ревизии территориальных схем в субъектах РФ. Эта работа будет завершена в третьем квартале 2019 года.

Национальный проект «Экология» предполагает появление 200 мусороперерабатывающих заводов по всей стране к 2022 году. В прошлом году уже построили 40 предприятий, и они позволяют сокращать объем захораниваемых отходов на 20%.

В тех местах, где нельзя построить такие предприятия за счет бизнеса или местного населения, расходы возьмет на себя федеральная компания «Российский экологический оператор». Ее задача – оказывать помощь в решении всех вопросов, связанных с отходами, на региональном и межрегиональном уровне.

Проводимая в России реформа предполагает ликвидацию несанкционированных свалок, превращение мусорных полигонов в современные высокотехнологичные объекты, исключающие неприятный запах и взаимодействие отходов с окружающей средой. Переполненные свалки вблизи жилых районов закроют и рекультивируют – на их месте создадут парки и другие социальные объекты. В целях борьбы с «мусорной мафией» в каждом регионе за всю цепочку обращения с отходами будут отвечать региональные операторы – крупные легальные компании, чья деятельность прозрачна и подконтрольна обществу.

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