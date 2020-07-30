Путин назвал непростой экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском

Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском Иркутской области непростая, заявил президент Владимир Путин.

Путин заявил, что ситуация непростая, никто ею не занимался, положение дел замалчивалось, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг проведет совещание по экологической ситуации в городе Усолье-Сибирском и встретится с врио главы региона Игорем Кобзевым.

«Инициатором этого совещания был (...) Кобзев. Это такой достаточно проблемный населенный пункт, там было много предприятий химических, там производились очень вредные выбросы, это все складировалось, и это все происходит на протяжении последних десятилетий, это где-то 40-50 (лет)», – сказал представитель Кремля.

В совещании также принимают участие «(Виктория) Абрамченко как вице-премьер, который курирует экологию, (глава Минприроды Дмитрий) Кобылкин и (Евгений) Зиничев министр МЧС, и министр обороны (...) (Сергей) Шойгу».

«Президент планирует отдельно пообщаться с Кобзевым в целом по делам Иркутской области», – сказал Песков.

Он отметил, что Кобзев работает очень энергично, ему пришлось столкнуться с очень непростой обстановкой, «работает не покладая рук, и вот, сегодня пообщается с главой государства».