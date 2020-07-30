Эксперт: Глава Иркутской области проявил себя как настоящий защитник Байкала

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30 июля, четверг  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
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Пророчества краха доллара получили новое обоснование

Дела у доллара действительно идут не очень хорошо Christian Ohde/imageBROKER<br>/Global Look Press
Худший месяц для обесценившейся американской валюты породил разговоры о том, что эра доминирования доллара подходит к концу. Такие предупреждения дают ведущие мировые банки и экономисты. Повод для беспокойства однозначно имеется. Экономисты уверены, что раскачивают лодку, в которой сидят, сами американские власти. Неужели эра доллара заходит? И почему на курсе рубля это никак не сказывается? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Google, YouTube и Facebook придется отвечать перед российским судом

Иски к Facebook и другим зарубежным интернет-сервисам могут стать привычной практикой в России Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency<br>/Global Look Press
Очередная атака транснационального гиганта Google против российского СМИ, на этот раз канала «Царьград», может стать последней каплей терпения для российских законодателей. Сумма проблем, связанная с американскими IT-монстрами, включает в себя незаконное распоряжение данными россиян и распространение фейков. Существует ли возможность повлиять на Google или YouTube, не доводя дело до их блокировки в России? Подробности...
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Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

Президент Соединенных Штатов играет в военные игры с Европой CNP/AdMedia/Global Look Press
Соединенные Штаты начали передислокацию войск из Германии. Но отправляют их не на границу с Россией, от которой Америка вроде как подряжалась «защищать Европу». Часть войск отправляется в Соединенные Штаты, а другая переводится на базы в Бельгии и Италии. Зачем Трампу эти загадочные маневры, которые его оппоненты уже называют «пощечиной другу и союзнику»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...

Мягкая сила должна быть еще и умной

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
В войнах будущего же для успешного продвижения вглубь территории противника с дальнейшим установлением над ней своего стратегического контроля используется… нет, не армия, а система смысловых кодов. Мишель Фуко определял это понятием эпистема. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
  • Белоруссии

  • Западу

  • России

  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

  • Категорически нет
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    Эксперт: Глава Иркутской области проявил себя как настоящий защитник Байкала

    30 июля 2020, 18:35

    Текст: Олег Исайченко

    Развитие инфораструктуры РЖД могло повредить экологии Иркутской области, а на Байкал приезжают люди со всей страны. И врио губернатора Игорь Кобзев выступил защитником природы края, обратившись по данному вопросу к президенту. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Так она прокомментировала обращение Кобзева к главе государства не допустить массовых вырубок леса у озера Байкал.

    «Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в данном случае выступил за баланс интересов между экологической и экономической составляющей. Понятно, что важно и то и другое, – сказала директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. – В законопроекте, который обсуждался на совещании, сделан акцент на обновлении инфраструктуры, в том числе железнодорожной. Речь идет о кооперации с РЖД. Однако выполнение этой задачи могло в каких-то моментах повредить экологии региона».

    Кобзев выступил за то, чтобы взять паузу в этом вопросе, отметила политолог. «Он попросил Владимира Путина дать поручение РЖД совместно с властями Иркутской области, научным и экологическим сообществом подготовить дополнительные предложения о том, как реализовать законопроект, не навредив при этом экосистеме Байкала. Президент поддержал эту просьбу», – подчеркнула Кислицына.

    «Игорь Кобзев в данном случае выступил как настоящий защитник интересов жителей Иркутской области, защитник природы края. А ведь Байкал остается популярным направлением для туристов, туда приезжают люди со всей страны, чтобы насладиться уникальной красотой и многообразием природы», – отметила собеседница.

    Напомним, в четверг исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в ходе совещания с участием президента Владимира Путина призвал не допустить массовых вырубок леса на берегах Байкала. Кобзев напомнил, что 24 июля Совет Федерации одобрил поправку к Федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда при проведении указанных выше работ.

    «Мы прекрасно понимаем важность вопросов экономического развития страны в целом и транспортной инфраструктуры в частности, – заявил Кобзев. «Однако мы не можем игнорировать и необходимость соблюдения баланса экономических и экологических интересов, особенно в вопросах, касающихся озера Байкал», – добавил врио губернатора. Он попросил президента дать поручение РЖД подготовить совместно с правительством Иркутской области, научным, экологическим сообществом дополнительные предложения. Цель предложений реализовать планы строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры так, чтобы не навредить при этом экосистеме озера Байкал. «Мы готовы представить предложения в месячный срок и доложить вам в установленном порядке», – цитирует Кобзева сайт Кремля.

    Кислицына напомнила, что законопроект ранее вызвал значительный резонанс, который использовался для различного рода спекуляций. В частности, на нем начали пиариться представители КПРФ, направляя разного рода обращения. «Тема «сплошных вырубок» – очень острая. Тем более, когда это касается особо охраняемых природных зон, таких как Байкал», – заключила эксперт ЭИСИ.


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