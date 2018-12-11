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13 марта, среда  |  Последнее обновление — 15:38  |  vz.ru
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Украина сделала все для потери газового транзита

Газпром впервые на бумаге зафиксировал закрытие части украинского транзитаФото: Gleb Garanich/Reuters
С января 2020 года прекращается транзит газа с Украины в Турцию по Трансбалканскому маршруту. Газпром официально уведомил об этом Болгарию в письме. Украина тем временем продолжает стенать, что она сделала для сохранения транзита все, что могла, но ненавистная Россия, а теперь еще и Германия, все испортили. Почему худшие опасения «Нафтогаза» начинают оправдываться? Подробности...
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Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»

Наплыв китайских туристов спровоцировал панические настроения у местных жителейФото: Damir Sagolj/Reuters
Правительство прислушалось к жителям Прибайкалья, которых в Москве неожиданно поддержали стилист Сергей Зверев и модель Виктория Боня. Проблема, впрочем, весьма серьезная: строительство завода по разливу в бутылки питьевой воды на берегу Байкала экологи считают прямой угрозой уникальному озеру. Строительство завода обещают проверить на соответствие эконормам.  Подробности...
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Расизм и гомофобия станут дорогим удовольствием

За не удаленный вовремя комментарий предлагают штрафовать на миллиард долларовФото: Mateusz Wlodarczyk/ZUMA/ТАСС
Накануне 30-летия Всемирной паутины власти Франции предложили революционный законопроект, значительно ограничивающий свободное общение в интернете под угрозой крупных штрафов. Для таких монстров, как «Фейсбук» и «Ютуб», речь может идти о миллиардах долларов. С тем, что наиболее развитые государства покончат со свободой в Сети, смирились даже ее создатели. Подробности...
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Что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии

У скоротечного военно-воздушного конфликта Индии и Пакистана есть глубокая подоплекаФото: Saeed Ali Achakzai/Reuters
Как и предсказывали аналитики, вспыхнувший между Индией и Пакистаном конфликт не привел к крупномасштабному обострению. Хотя войска обеих стран по-прежнему находятся в боевой готовности, боевые столкновения прекратились. Однако предпосылки конфликта никуда не исчезли и обязательно проявятся вновь. В чем же они состоят? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Массовая перепрошивка мозгов на несколько поколений вперед

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Начинается все безобидно. Создается пул неправительственных структур, которые ведут, скажем, экономические расследования, разоблачают настоящих или мнимых коррупционеров. Мы за все хорошее и против плохого. Вам нужно быть с нами. Подробности...
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Тень нацизма встает в Германии в полный рост

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда президент Германии утверждает, что в стране растет антисемитизм, для всего остального мира это выглядит так, будто чисто расовые немцы взялись за старое, несмотря на Нюрнберг. А это не так! Подробности...
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Эксгибиционизм оказался бессилен перед глухотой человечества

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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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            Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»

            Наплыв китайских туристов спровоцировал панические настроения у местных жителей   13 марта 2019, 14:52
            Фото: Damir Sagolj/Reuters
            Текст: Юрий Зайнашев,
            Оксана Борисова,
            Анна Кукушкина

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            Правительство прислушалось к жителям Прибайкалья, которых в Москве неожиданно поддержали стилист Сергей Зверев и модель Виктория Боня. Проблема, впрочем, весьма серьезная: строительство завода по разливу в бутылки питьевой воды на берегу Байкала экологи считают прямой угрозой уникальному озеру. Строительство завода обещают проверить на соответствие эконормам.

            Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал проверить проект строительства завода по разливу воды на Байкале на соответствие экологическим нормам.

            «Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший, – заявил премьер, выступая в Красноярске. – Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все проверить на предмет соответствия самым высоким стандартам». При этом Медведев особо потребовал сохранять неизменной экологическую ситуацию возле Байкала и напомнил, что ранее по его указанию там уже был закрыт целлюлозно-бумажный комбинат, добавил ТАСС.

            Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев приветствует решение Медведева.

            «Я очень рад, что этот вопрос поднялся на такую высоту. Скоро мы получим объективную картину. Очень сложная ситуация, потому что затрагиваются и охрана природы, и природопользование, и инвестиционный климат. Ведь инвестиции в проект достигают 1,5 млрд рублей. Это немаленькие деньги, особенно для Иркутской области, – сказал глава комитета газете ВЗГЛЯД. – Здесь, мне кажется, очень важно было на уровне региона отрегулировать все вопросы. В первую очередь серьезные вопросы должны быть к руководству региона. Но теперь, после этой проверки, которую поручил провести премьер, все должно быть понятно».

            Напомним, с января на берегу Байкала в иркутском поселке Култук началось строительство завода по разливу воды, однако уже в марте надзорные органы обнаружили на месте стройки следы разлива нефтепродуктов, а по периметру площадки – груды строительного мусора.

            «Это Таловское болото – место, где гнездятся краснокнижные виды птиц. Совершенно немыслимо такой уникальный участок природы отдать под застройку,

            – возмутился в интервью газете ВЗГЛЯД руководитель общественной экологической организации «Плотина – Нет!» Александр Колотов. – Активисты посмотрели кадастровую карту, и выяснилось, что там уже нарезаны узкие участки земли – уже приватизированной, которые, очевидно, ведут от берега Байкала под трубы новых будущих заводов по бутилированию воды. Именно это и вызвало дополнительную обеспокоенность у местных жителей и у экологических организаций».

            В прессе с марта началась шумная кампания против строительства завода. К ней примкнули и столичные звезды шоу-бизнеса ­– стилист Сергей Зверев, который даже вышел на пикет на Красную площадь, и телеведущие Елена Летучая и Виктория Боня. Петицию против строительства на портале change.org к вечеру вторника подписали уже 886 тысяч человек.

            Заговорила о нарушениях и Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Там признали, что завод строят на реликтовом болоте, где гнездятся птицы, занесенные в Красную книгу. Впрочем, ранее инвесторы завода сумели получить от местных властей все необходимые разрешения на строительство. Но теперь, по мнению иркутских областных властей, возможно, начнется судебное разбирательство и следом – приостановка работ.

            Напомним, строит завод ООО «АкваСиб». Проект ориентирован на гарантированный рынок сбыта готовой продукции в КНР, в соответствии с договором о поставке с китайской Дацинской водной компанией, которая выступает в качестве инвестора проекта. По сообщениям прессы, объем инвестиций – 1,5 млрд рублей, проектная мощность – 528 тысяч литров воды в сутки, ввод в эксплуатацию был намечен на 2021 год.

            Кроме опасений за судьбу птиц, боятся местные экологи и того, что озеро попросту обмелеет из-за работы завода.

            «Постановка вопроса слишком эмоциональная. Активисты говорят, что «китайцы выпьют весь Байкал». Но у завода есть разрешенный годовой лимит по выкачке. Если его перенести на площадь Байкала, получится 0,03 миллиметра. Три года назад была большая засуха, и уровень Байкала опустился на метр!» – недоумевал по поводу протестов в интервью телеканалу депутат иркутского заксобрания Роман Габов.

            Его мнение разделяет и Александр Колотов. «Как мы знаем, озеро содержит очень большие запасы воды. Когда мы считали: если пустить Байкал через водопроводный кран, понадобится около миллиарда лет. Поэтому, когда трубы нового завода будут качать воду, не думаю, что это существенно повлияет на уровень озера», – сказал он.

            Эколог признал, что история приобрела политический, точнее, внешнеполитический оттенок.

            «Ажиотаж вокруг завода косвенно связан еще и с большим количеством китайских туристов, появившихся в последние годы на Байкале. Их можно увидеть практически в любое время года. А деловые люди из Китая, из Москвы возводят здесь многочисленные новые гостевые дома для туристов. Вся инфраструктура подстраивается под их обслуживание», – сказал Колотов.

            «Местные жители испытывают трудности, например им запрещают индивидуальное жилищное строительство. Все эти факторы вылились в негатив по отношению конкретно к заводу. Вот почему возник большой скандал под лозунгом «Китайцы могут выпить весь Байкал», – пояснил эколог.

            Депутат Николай Николаев тоже считает страхи экологов за уровень Байкала преувеличенными. «Что касается объема, заявленного в производстве, по сравнению с Ангарой это абсолютные капли. Я общался с учеными, на здоровье озера такой объем забора воды никак не повлияет. Объем производственной мощности завода озеро практически не заметит. Просто, чтобы вы понимали, если все человечество утопить в озере Байкал, его уровень поднимется примерно сантиметра на три. Оно очень глубокое», – подытожил депутат.

            О том, что далеко не все в регионе рады наплыву гостей из Поднебесной, газета ВЗГЛЯД писала еще год назад. Представители местного отечественного туристического бизнеса, собравшись на форум «Байкалтур-2018», призвали ввести квоты для туристических потоков. Некоторые призвали закрыть для иностранцев (подразумевались китайцы) Байкал на три летних месяца – то есть на весь «высокий сезон», поскольку из-за наплыва китайцев наши собственные туристы зачастую не могут заказать себе гостиницу.

            «В прошлом году у нас в Ольхонском районе было 800 тысяч туристов, большинство – китайцы. Для сравнения: население Иркутска – 640 тысяч», – рассказывал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Антон Романов. Сами китайцы прогнозировали тогда, что по итогам 2018 года число туристов, посещающих Иркутскую область, достигнет миллиона.


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