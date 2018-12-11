Китайцев заподозрили в желании «выпить весь Байкал»

Правительство прислушалось к жителям Прибайкалья, которых в Москве неожиданно поддержали стилист Сергей Зверев и модель Виктория Боня. Проблема, впрочем, весьма серьезная: строительство завода по разливу в бутылки питьевой воды на берегу Байкала экологи считают прямой угрозой уникальному озеру. Строительство завода обещают проверить на соответствие эконормам.

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал проверить проект строительства завода по разливу воды на Байкале на соответствие экологическим нормам.

«Я пока не готов сказать, что он плохой или хороший, – заявил премьер, выступая в Красноярске. – Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно дам поручение все проверить на предмет соответствия самым высоким стандартам». При этом Медведев особо потребовал сохранять неизменной экологическую ситуацию возле Байкала и напомнил, что ранее по его указанию там уже был закрыт целлюлозно-бумажный комбинат, добавил ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев приветствует решение Медведева.

«Я очень рад, что этот вопрос поднялся на такую высоту. Скоро мы получим объективную картину. Очень сложная ситуация, потому что затрагиваются и охрана природы, и природопользование, и инвестиционный климат. Ведь инвестиции в проект достигают 1,5 млрд рублей. Это немаленькие деньги, особенно для Иркутской области, – сказал глава комитета газете ВЗГЛЯД. – Здесь, мне кажется, очень важно было на уровне региона отрегулировать все вопросы. В первую очередь серьезные вопросы должны быть к руководству региона. Но теперь, после этой проверки, которую поручил провести премьер, все должно быть понятно».

Напомним, с января на берегу Байкала в иркутском поселке Култук началось строительство завода по разливу воды, однако уже в марте надзорные органы обнаружили на месте стройки следы разлива нефтепродуктов, а по периметру площадки – груды строительного мусора.

«Это Таловское болото – место, где гнездятся краснокнижные виды птиц. Совершенно немыслимо такой уникальный участок природы отдать под застройку,

– возмутился в интервью газете ВЗГЛЯД руководитель общественной экологической организации «Плотина – Нет!» Александр Колотов. – Активисты посмотрели кадастровую карту, и выяснилось, что там уже нарезаны узкие участки земли – уже приватизированной, которые, очевидно, ведут от берега Байкала под трубы новых будущих заводов по бутилированию воды. Именно это и вызвало дополнительную обеспокоенность у местных жителей и у экологических организаций».

В прессе с марта началась шумная кампания против строительства завода. К ней примкнули и столичные звезды шоу-бизнеса ­– стилист Сергей Зверев, который даже вышел на пикет на Красную площадь, и телеведущие Елена Летучая и Виктория Боня. Петицию против строительства на портале change.org к вечеру вторника подписали уже 886 тысяч человек.

Заговорила о нарушениях и Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. Там признали, что завод строят на реликтовом болоте, где гнездятся птицы, занесенные в Красную книгу. Впрочем, ранее инвесторы завода сумели получить от местных властей все необходимые разрешения на строительство. Но теперь, по мнению иркутских областных властей, возможно, начнется судебное разбирательство и следом – приостановка работ.

Напомним, строит завод ООО «АкваСиб». Проект ориентирован на гарантированный рынок сбыта готовой продукции в КНР, в соответствии с договором о поставке с китайской Дацинской водной компанией, которая выступает в качестве инвестора проекта. По сообщениям прессы, объем инвестиций – 1,5 млрд рублей, проектная мощность – 528 тысяч литров воды в сутки, ввод в эксплуатацию был намечен на 2021 год.

Кроме опасений за судьбу птиц, боятся местные экологи и того, что озеро попросту обмелеет из-за работы завода.

«Постановка вопроса слишком эмоциональная. Активисты говорят, что «китайцы выпьют весь Байкал». Но у завода есть разрешенный годовой лимит по выкачке. Если его перенести на площадь Байкала, получится 0,03 миллиметра. Три года назад была большая засуха, и уровень Байкала опустился на метр!» – недоумевал по поводу протестов в интервью телеканалу депутат иркутского заксобрания Роман Габов.

Его мнение разделяет и Александр Колотов. «Как мы знаем, озеро содержит очень большие запасы воды. Когда мы считали: если пустить Байкал через водопроводный кран, понадобится около миллиарда лет. Поэтому, когда трубы нового завода будут качать воду, не думаю, что это существенно повлияет на уровень озера», – сказал он.

Эколог признал, что история приобрела политический, точнее, внешнеполитический оттенок.

«Ажиотаж вокруг завода косвенно связан еще и с большим количеством китайских туристов, появившихся в последние годы на Байкале. Их можно увидеть практически в любое время года. А деловые люди из Китая, из Москвы возводят здесь многочисленные новые гостевые дома для туристов. Вся инфраструктура подстраивается под их обслуживание», – сказал Колотов.

«Местные жители испытывают трудности, например им запрещают индивидуальное жилищное строительство. Все эти факторы вылились в негатив по отношению конкретно к заводу. Вот почему возник большой скандал под лозунгом «Китайцы могут выпить весь Байкал», – пояснил эколог.

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Депутат Николай Николаев тоже считает страхи экологов за уровень Байкала преувеличенными. «Что касается объема, заявленного в производстве, по сравнению с Ангарой это абсолютные капли. Я общался с учеными, на здоровье озера такой объем забора воды никак не повлияет. Объем производственной мощности завода озеро практически не заметит. Просто, чтобы вы понимали, если все человечество утопить в озере Байкал, его уровень поднимется примерно сантиметра на три. Оно очень глубокое», – подытожил депутат.

О том, что далеко не все в регионе рады наплыву гостей из Поднебесной, газета ВЗГЛЯД писала еще год назад. Представители местного отечественного туристического бизнеса, собравшись на форум «Байкалтур-2018», призвали ввести квоты для туристических потоков. Некоторые призвали закрыть для иностранцев (подразумевались китайцы) Байкал на три летних месяца – то есть на весь «высокий сезон», поскольку из-за наплыва китайцев наши собственные туристы зачастую не могут заказать себе гостиницу.

«В прошлом году у нас в Ольхонском районе было 800 тысяч туристов, большинство – китайцы. Для сравнения: население Иркутска – 640 тысяч», – рассказывал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Госдумы Антон Романов. Сами китайцы прогнозировали тогда, что по итогам 2018 года число туристов, посещающих Иркутскую область, достигнет миллиона.