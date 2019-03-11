Сергея Зверева вызвали в полицию после пикета в защиту Байкала

Стилист Сергей Зверев сообщил, что его вызвали в полицию для составления административного протокола за нарушение правил проведения митингов.

Его вызвали в управление внутренних дел «Китай-город». Зверев должен явиться туда 24 апреля, чтобы в его отношении составили протокол по части 5 ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка проведения митинга». Фото повестки в полицию стилист выложил в своем Instagram.

3 марта Зверев устроил акцию под стенами Кремля против строительства завода на Байкале.