Стилист Зверев устроил акцию под стенами Кремля

Стилист и певец Сергей Зверев устроил акцию в защиту Байкала под стенами Кремля; информацию об этом он разместил в соцсетях.

Зверев выложил в своем Instagram фото, на котором он стоит на фоне Кремля с плакатом в руках.

Публикация от SERGEY ZVEREV (@zverevsuperstar) 3 Мар 2019 в 3:23 PST

«Хватит уничтожать природу!», – подписал Зверев фото в соцсети.

Отметим, что в конце января Зверев публично поддержал в соцсети петицию против строительства китайской компанией завода на берегу озера Байкал.