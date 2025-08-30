Telegraph: Трамп обсуждает с ЕС отправку американских ЧВК на Украину

Tекст: Вера Басилая

Газета The Daily Telegraph сообщила, что президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину, передает ТАСС.

Основной целью такой инициативы называют обеспечение «гарантий безопасности», а также строительство фортификационных сооружений и военных баз на территории Украины.

По данным издания, предполагается, что сотрудники ЧВК займутся не только строительством объектов, но и защитой интересов американского бизнеса на Украине. В Европе считают, что присутствие представителей американских ЧВК станет сдерживающим фактором для России.

The Daily Telegraph отмечает, что отправка частных военных компаний вместо регулярных войск США позволит снизить опасения сторонников Дональда Трампа, выступающих против прямого участия Вашингтона в зарубежных военных конфликтах.

СМИ писали, что западные страны разработали предварительный план по созданию на Украине трех оборонительных рубежей с демилитаризованной зоной и европейскими военными бригадами.

Лидеры Евросоюза продвигают идею военной интервенции на Украину.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность отправки своих войск на Украину.

МИД России подчеркивал, что Москва не приемлет сценария размещения на Украине военного контингента стран НАТО, так как это может привести к непредсказуемым последствиям.