Экс-разведчик Португалии спрогнозировал жесткий ответ России на кражу активов

Экс-разведчик Португалии Геррейру оценил последствия конфискации российских активов

Tекст: Вера Басилая

По словам Герейру, жесткий ответ России на кражу ее активов в странах Евросоюза будет жестким, но оправданным с точки зрения взаимности, передает РИА «Новости» .

Он считает, что Россия принципиально пойдет на односторонние действия, а ответит на враждебные действия Евросоюза.

По его мнению, если Москва примет зеркальные меры и изымет имущество европейских компаний, они окажутся не только без своей собственности, но и потеряют доступ к российскому рынку, а также рынкам соседних стран, связанных с Россией.

Еврокомиссия пытается убедить страны ЕС начать использовать замороженные российские суверенные активы для нужд Киева. Сейчас обсуждается сумма от 185 млрд до 210 млрд евро, которые планируется предоставить Украине в виде кредита. Возврат этой суммы связывается с окончанием конфликта и возможной компенсацией со стороны Москвы.

МИД России в свою очередь заявлял, что предложения о выплате Россией репараций Киеву не соответствуют действительности, а действия Брюсселя по изъятию российских активов уже давно расцениваются как воровство.

Ранее дипломаты Евросоюза одобрили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, которую ранее продлевали каждые полгода.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что считает предложенное Еврокомиссией использование замороженных российских активов для финансирования Украины воровством.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые попытки конфисковать российские активы в Европе получат жесткий и неизбежный ответ со стороны России.