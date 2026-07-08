В Китае из-за оползня погиб 21 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате схода оползня в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 человек, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел утром во вторник в городском округе Луннань.

Всего под завалами оказались 33 человека. Спасатели извлекли из-под сошедшего грунта всех выживших и погибших.

Семь пострадавших получили различные травмы, еще пять человек не пострадали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года из-за наводнения в провинции Ганьсу погибли 10 человек. В том же месяце сход оползня в южной провинции Гуандун уничтожил жилой дом.

В мае текущего года власти эвакуировали свыше 7 тыс. жителей Гуанси-Чжуанского автономного района после землетрясения.