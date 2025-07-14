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Дроноводы 42-й дивизии ВС России остановили подвоз боеприпасов ВСУ в районе Орехова
Ударные БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» на 90% остановили снабжение ВСУ на одном из участков ЛБС в районе Орехова в Запорожской области, рассказал командир отделения ударных БПЛА с позывным Москва.
«Ореховский фронт достаточно изолирован благодаря работе нашей и союзных расчетов FPV. Не скажу, что закрыт полностью, но процентов на 90 подвоз остановлен... Подвозы начали осуществлять наземными дронами, один такой мы недавно уничтожили... Логистика противника нарушена настолько, что он не способен снабжать позиции боекомплектом, провизией, проводить ротации», – передает РИА «Новости» слова командира.
По словам Москвы, еще месяц ВСУ могли себе позволить уверенно перемещаться в районе своих позиций, а сейчас это такое представить крайне сложно.
«Сейчас будем сосредотачивать силы на противодействии БПЛА противника, на уничтожение его оборудования, позиций и логистического рукава», – добавил «Москва».
Ранее группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области.