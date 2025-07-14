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    Киев отказался от Стамбула и мира
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    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
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    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Молдавские военные погибли на Украине после удара ВС России
    Евросоюз пригрозил ввести ответные пошлины против США в августе
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    15 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    22 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    14 июля 2025, 08:25 • Новости дня

    Дроноводы 42-й дивизии ВС России остановили подвоз боеприпасов ВСУ в районе Орехова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ударные БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» на 90% остановили снабжение ВСУ на одном из участков ЛБС в районе Орехова в Запорожской области, рассказал командир отделения ударных БПЛА с позывным Москва.

    «Ореховский фронт достаточно изолирован благодаря работе нашей и союзных расчетов FPV. Не скажу, что закрыт полностью, но процентов на 90 подвоз остановлен... Подвозы начали осуществлять наземными дронами, один такой мы недавно уничтожили... Логистика противника нарушена настолько, что он не способен снабжать позиции боекомплектом, провизией, проводить ротации», – передает РИА «Новости» слова командира.

    По словам Москвы, еще месяц ВСУ могли себе позволить уверенно перемещаться в районе своих позиций, а сейчас это такое представить крайне сложно.

    «Сейчас будем сосредотачивать силы на противодействии БПЛА противника, на уничтожение его оборудования, позиций и логистического рукава», – добавил «Москва».

    Ранее группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области.

    13 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле

    Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа

    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Киеве уверены, что конфликт с Россией будет долгим, а Европа нарастит ВПК для помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в украинском МИД заявили, что стамбульский формат диалога с Москвой «практически исчерпан».

    «Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», –  продолжил аналитик.

    «Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.

    «Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

    Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

    При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

    Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    13 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях и освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике за последние сутки.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.

    Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.

    Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.

    С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    13 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР

    Рогов сообщил о взятии российскими войсками села Грушевское на западе ДНР

    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Грушевское на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью перешло под контроль российских сил после боев с подразделениями ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили бойцов ВСУ из села Грушевское, находящегося на западе ДНР возле границы с Днепропетровской областью Украины, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Грушевское расположено вблизи населенных пунктов Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное. Министерство обороны России ранее сообщало, что эти села уже освобождены от украинских формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские военные ранее освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Российские бойцы прошли под огнем при освобождении Гнатовки в ДНР.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    14 июля 2025, 00:52 • Новости дня
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии отвергли «последнюю просьбу» Киева о поставке ракет большой дальности Taurus, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times, которой Писториус дал интервью.

    Писториус заявил, что в распоряжении Германии осталось только шесть комплексов Patriot. Писториус сообщил, что в ближайшее время встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где стороны обсудят вопросы безопасности Европы и продажу Берлину двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

    Министр подчеркнул, что будет рассмотрена и «дорожная карта» по обеспечению безопасности Европы силами США. Он добавил, что Германия готовит план закупок военного оборудования до 2030-х годов, в который войдут танки, подводные лодки, беспилотники и истребители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет, и слова Мерца о передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

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    13 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай, Индия, Бразилия пострадают, если не прекратят «помогать» России, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.

    Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.

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    13 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Рогов сообщил об открытии нового выхода к границе с Днепропетровской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские подразделения освободили село Новохатское в ДНР и получили выход к новому участку границы с Днепропетровской областью.

    Российские войска выбили украинские подразделения из села Новохатское в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, «наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью».

    Село Новохатское находится рядом с населенными пунктами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые ранее уже были освобождены российскими войсками, как сообщало Минобороны России. Этот успех позволяет российским подразделениям выйти к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские силы взяли под контроль село Грушевское на западе ДНР после боев с подразделениями ВСУ.

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    13 июля 2025, 20:45 • Новости дня
    Пушилин заявил о росте потерь ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение Зеленой Долины предоставило российским войскам дополнительные возможности нарушить линии снабжения украинских сил на краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    После освобождения Зеленой Долины в ДНР у российских военных появилось больше возможностей для нарушения логистики украинских войск, передает РИА «Новости». Глава региона Денис Пушилин заявил: «После освобождения Зеленой Долины на краснолиманском направлении также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным». По данным Минобороны России, подразделения группировки «Запад» установили контроль над Зеленой Долиной накануне.

    В то же время в Часовом Яре в ДНР продолжаются ожесточённые городские бои. Пушилин отметил, что самые напряжённые столкновения сейчас идут на южном фланге города. По его словам, украинские войска при этом несут очень серьезные потери, несмотря на сопротивление и попытки удержать позиции, а российские подразделения планомерно выбивают противника из города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.

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    13 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    ВСУ начали заворачивать мины «Лепесток» в ткань и пакеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные используют новые методы маскировки мин «Лепесток», оборачивая их в ткань и пакеты, что затрудняет их обнаружение в населенных пунктах.

    Украинские войска начали использовать в зоне проведения спецоперации новый способ маскировки противопехотных мин «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, «враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает в том числе в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор». Рогов пояснил, что сброс мин ведется с помощью беспилотников.

    Мины «Лепесток» предназначены для повреждения ног и срабатывают при наступлении. Их необычная форма делает их трудными для опознания. Эти мины практически полностью копируют американскую BLU-43/B Dragontooth. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию 2005 года, запрещающую применение и производство противопехотных мин, и Киев, по словам Рогова, нарушает международные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Южно-Донецком направлении зафиксировали случаи, когда наемники ВСУ из Польши и Латинской Америки скрывали участие в боевых действиях, сменив форму на гражданскую. Вооруженные силы Украины начали применять мины-лепестки, замаскированные под траву и детские игрушки, чтобы затруднить продвижение российских войск.

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    13 июля 2025, 19:44 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Нежине Черниговской области на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Нежин Черниговской области зафиксированы взрывы, совпавшие по времени с заявленной воздушной тревогой, продолжавшейся свыше часа.

    О серии взрывов в Нежине Черниговской области Украины сообщило украинское издание «Страна.ua», передает РИА «Новости». В Telegram-канале издания отмечается: «Сообщают о взрывах в Нежине».

    По данным министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области воздушная тревога продолжалась больше часа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу в Черкассах, Львове, Черновцах и других городах западной части Украины прогремели взрывы. В городе Шостка в Сумской области Украины прозвучало от десяти до 12 взрывов.

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    14 июля 2025, 02:23 • Новости дня
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    @ U.S. Department of Defense/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский министр обороны Пит Хегсет принял решение приостановить поставки военной помощи на Украину после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, пишет Wall Street Journal.

    По данным Wall Street Journal, в начале июня Колби направил служебную записку, в которой указал на опасность истощения запасов вооружений США из-за слишком больших запросов Украины. В самой записке не содержалось прямых рекомендаций, но она повлияла на решение о приостановке поставок, передает ТАСС.

    Wall Street Journal отмечает, что Колби выступает за ограничение американских обязательств вне азиатского региона и за концентрацию усилий на противодействии Китаю в Тихоокеанском регионе. Газета указывает, что заместитель главы Пентагона играет ключевую роль в разработке новой оборонной стратегии страны. Эта стратегия будет определять государственные расходы и размещение американских военных сил в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее сообщалось, что США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы и содержание возобновившихся поставок не раскрываются..

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    13 июля 2025, 15:57 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар FPV-дроном по Шебекино, ранены пять человек

    Tекст: Евгения Караваева

    В Шебекино при обстреле с применением БПЛА получили ранения пять человек, включая женщину и бойцов самообороны.

    У мирной жительницы – минно-взрывная травма и осколочное ранение предплечья, у четверых бойцов самообороны – баротравмы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Все раненые самостоятельно прибыли в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализацию никто из пострадавших не пожелал.

    Глава региона посетил Шебекино с рабочей поездкой, он проехал по улицам, которые в последние дни часто подвергаются обстрелам со стороны украинских военных. В храме Гладков пообщался с прихожанами, которые выразили обеспокоенность ситуацией и задали много вопросов о мерах безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Гладков сообщил о внедрении нового алгоритма оповещения жителей Белгорода об атаках беспилотников.

    За сутки на Белгородскую область совершили атаку более 130 дронов ВСУ.

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    13 июля 2025, 10:07 • Новости дня
    Белгородскую область атаковали более 130 беспилотников ВСУ за сутки

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате массированных атак ВСУ с применением дронов и артиллерии пострадали мирные жители, повреждены десятки объектов инфраструктуры.

    ВСУ обстреляли более десяти населенных пунктов Белгородской области, в результате один человек погиб и девять получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

    В Шебекинском округе в результате удара снаряда погиб мирный житель, разрушено и повреждено несколько домов и объектов инфраструктуры. В Корочанском районе беспилотник атаковал жилой дом, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.

    Пять дронов атаковали Белгород, ранены три мирных жителя и повреждены социальные объекты, частный дом, 23 квартиры и пять автомобилей. Белгородский район атаковали 18 беспилотников, 16 из которых сбиты. Повреждения получили объекты в поселках: Дубовое, Майский, Октябрьский, Николаевка, Никольское, Репной и Таврово.

    В Борисовском районе зафиксированы три атаки дронов, один из которых подорвался во дворе частного дома, пострадал мужчина, который получил медицинскую помощь.

    В Валуйском округе и ряде других районов также сбиты и подавлены десятки дронов, имеются повреждения автомобилей, зданий и частных домов. В Грайворонском округе обстреляны несколько населенных пунктов, выпущено 17 боеприпасов, поврежден автомобиль.

    Над Алексеевским округом средства ПВО сбили семь беспилотников, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгороде вводится новый алгоритм оповещения в связи с атаками украинских беспилотников.

    Накануне в результате удара беспилотника по частному дому в Мелихово пострадали мужчина и женщина.

    Силами ПВО за ночь перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотников над регионами России.


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    13 июля 2025, 20:12 • Новости дня
    Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Вечером тревожные сирены прозвучали в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Николаевской областях, где сигнал тревоги длился от получаса до полутора часов.

    Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, передает РИА «Новости». Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги впервые прозвучал в Черниговской и Сумской областях, где он продолжается уже полтора часа.

    В 19.14 по местному времени воздушную тревогу распространили и на Харьковскую область. Позже, в 19.45, к ним присоединилась Полтавская область, а еще через десять минут тревогу объявили также в Николаевской области.

    Данных о причинах тревоги или возможных происшествиях в этих регионах на момент публикации не поступало. Власти Украины и профильные ведомства продолжают мониторить ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Нежин Черниговской области прогремели взрывы, которые совпали по времени с объявленной воздушной тревогой. Воздушная тревога в регионе продлилась более одного часа.

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    13 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о приближении ВС России к Димитрову в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли окраин города Димитрова на территории ДНР после взятия под контроль села Николаевка, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил, что подразделения Вооруженных сил России подошли вплотную к Димитрову с юго-восточного направления, передает ТАСС. Такое продвижение стало возможным благодаря освобождению села Николаевка.

    Он также отметил, что на данном участке фронта сейчас продолжаются ожесточенные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кимаковский сообщил, что подразделения ВСУ оказались в огневом мешке в ДНР. Российские войска освободили поселок Толстой в ДНР. Российские войска также освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР.

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    Киев отказался от Стамбула и мира

    В МИД Украины заявили об «исчерпанности» стамбульского формата переговоров с Москвой. Украинские власти выбрали такой вектор после встречи Зеленского с европейскими лидерами в Риме, где был согласован курс на затягивание конфликта, полагают в Верховной раде. Почему киевский режим отказывается от мирных инициатив и как это связано с «важным заявлением» о России президента США Трампа, анонсированного на 14 июля? Подробности

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    Против нефтяного экспорта России развязали тайную войну

    Целая серия загадочных инцидентов произошла в последние месяцы с торговыми кораблями, регулярно заходящими в порты России. Некоторые из происшествий закончились гибелью судов и даже несли угрозу массовых человеческих жертв. Из этих событий напрашиваются как минимум три вывода. Подробности

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    Как Чебурашка стал одним из главных страхов Прибалтики

    Прибалтика показывает все новые примеры формирования искривленной реальности. Полиция ловит «преступников», уличенных в пении советских песен, в возложении цветов на места снесенных памятников солдатам и даже за публичную демонстрацию Чебурашки. В то же время призывы к убийству русских остаются безнаказанными, а суд признает правильной депортацию русских стариков, лишение их пенсий и медицины. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Зеленский: хитрость или необразованность?

      Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

    • Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

      Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

    • Урсула устояла

      Накануне голосования в ЕС по «самому жесткому пакету антироссийских санкций», глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пережила попытку отстранения от власти. Попытка оказалась более успешной, чем предполагалось, но так просто с «королевой», как Урсулу называют в Европе, не справиться.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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