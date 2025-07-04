Критик Джоан Роулинг приговорен за изнасилование мальчика

Tекст: Александра Юдина

Айрленд познакомился с ребенком через приложение Grindr, договорился о встрече и изнасиловал его в квартире, которую делил со своим партнером Дэвидом Саттоном 27 лет. Мальчик сообщил полиции, что в квартире он вместе с Айрлендом курил бонг с метамфетамином и смотрел порнографию на ноутбуке, передает Daily Mail.

По данным издания, суд Королевского суда Гилфорда приговорил 42-летнего Стивена Айрленда к 24 годам тюрьмы за изнасилование.

Судья Патрисия Лиз отметила, что Айрленд воспользовался уязвимостью мальчика, подчеркнув, что любой ответственный взрослый обязан был проявить заботу, а не использовать ребенка в своих целях. Она при этом заявила, что Айрленду его поступок не показался отвратительным, напротив, он воспринял ситуацию с интересом и желанием повторить.

Суд выяснил, что Айрленд в чате Telegram описывал возраст мальчика как «непослушный и извращенный», предлагал ему секс втроем и делился фотографиями с Саттоном. Айрленд также отправлял своему партнеру фото ребенка, называя его «14-летним», который «хочет играть с мужскими телами», и обсуждал это с Саттоном.

При этом писательница Джоан Роулинг в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметила, что Айрленд получил 30 лет тюрьмы за свое злодеяние. Она добавила, что мужчина неоднократно оскорблял ее за позицию по вопросам защиты детей от химической кастрации. По словам Роулинг, он обвинял ее в ущемлении прав других людей и называл ее высказывания вредными.

Айрленд и Саттон были признаны виновными в организации и совершении сексуальных преступлений против детей, в том числе вуайеризме, распространении и хранении запрещенных изображений и изготовлении непристойных фотографий.

В ходе следствия выяснилось, что в марте 2024 года они записали на скрытую камеру половой акт Саттона с другим 16-летним подростком без его ведома, после чего обсуждали происходящее в переписке.

После освобождения под залог в июне 2024 года оба мужчины попытались уничтожить доказательства, удалив материалы и историю поиска со своих телефонов. Саттон получил четыре с половиной года заключения за вуайеризм, распространение запрещенных изображений и воспрепятствование правосудию. Защита Айрленда утверждала, что он не использовал служебное положение для совершения преступлений.

Ранее суд ДНР заочно приговорил наемника-трансгендера Сару Эштон-Чирилло к 20 годам лишения свободы.