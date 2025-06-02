Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.0 комментариев
Суд ДНР заочно приговорил наемника-трансгендера Эштон-Чирилло к 20 годам
Верховный суд Донецкой народной республики назначил гражданке США Саре Эштон-Чирилло 20 лет заключения за участие в боевых действиях на стороне украинских сил и распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России.
Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил гражданку США, трансгендера (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) Сару Эштон-Чирилло (включена в российский перечень экстремистов и террористов) к 20 годам колонии общего режима, передает ТАСС.
Эштон-Чирилло признана виновной по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России и участии в качестве наемника в вооруженном конфликте.
По данным Генпрокуратуры России, с февраля по сентябрь 2023 года Эштон-Чирилло добровольно вступила в международный легион, а затем была распределена в 113-ю бригаду теробороны Украины. Она прошла военную подготовку на тренировочных базах, получила оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение.
В Генпрокуратуре уточнили, что «Эштон-Чирилло принимала участие в боевых действиях на стороне украинских силовых структур против военнослужащих ВС РФ». В августе 2023 года она опубликовала в интернете видео с заявлениями о якобы созданных в России запасах биологического оружия и применении Россией химического оружия в Сирии и на Украине.
Сумма вознаграждения, полученного Эштон-Чирилло, составила более 653 тыс. рублей. Она объявлена в международный розыск, суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД России объявило в розыск бывшего спикера сил территориальной обороны Украины Сару Эштон-Чирилло.
Эштон-Чирилло была включена в российский перечень экстремистов и террористов. Эштон-Чирилло ранее призывала к убийству журналистов из России. Она также заявляла, что «русские – не люди».