Экс-представитель теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявлена в России в розыск

Tекст: Ольга Никитина

Согласно базе данных МВД, Эштон-Чирилло, 1977 года рождения, разыскивается по уголовной статье, однако в базе не уточняется, о какой именно статье идет речь, передает ТАСС.

Напомним, Эштон-Чирилло включили в российский перечень экстремистов и террористов за призывы к убийству журналистов из России.

Она заявляла, что «украинцы – люди, а русские – нет», после чего пыталась представить свои слова «шуткой».