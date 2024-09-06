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В центре Лондона решили установить памятник королеве Елизавете II
В центре Лондона, в Сент-Джеймсском парке, в 2026 году появится памятник королеве Елизавете II. Монумент посвятят столетию со дня рождения монарха, сообщила газета The Daily Mirror.
Как сообщает британская газета The Daily Mirror, инициатором создания памятника стал специальный комитет, возглавляемый бывшим личным секретарем королевы Робином Дженврином. Официальное объявление о планах установки монумента ожидается в ближайшие выходные, в годовщину смерти Елизаветы II, передает ТАСС.
Выбор Сент-Джеймсского парка для установки памятника не случаен. Парк расположен недалеко от Букингемского дворца, официальной лондонской резиденции британских монархов.
Правление Елизаветы II длилось 70 лет и 7 месяцев, что сделало ее самым долгоправящим монархом в истории страны. После кончины Елизаветы II королем стал ее старший сын Чарльз, принявший тронное имя Карл III. Коронация нового монарха состоялась в мае прошлого года.