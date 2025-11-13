Галерею принцессы Евгении заподозрили в нарушении антироссийских санкций

Tекст: Катерина Туманова

Налоговая и таможенная службы Ее Величества завершили расследование, по итогам которого художественной галерее принцессы Евгении Hauser & Wirth предъявлены обвинения в нарушении антироссийских санкций, пишет британская Sun.

«Компания Hauser & Wirth, в которой 35-летняя принцесса является ассоциированным директором, была обвинена в поставках предметов роскоши «лицу, связанному с Россией», – говорится в материале.

Предположительно, транзакции были совершены в период с апреля по декабрь 2022 года, сообщает Times. Принцесса Евгения является ассоциированным директором галереи с 2015 года.

Известно, что галерея передала картину Джорджа Кондо «Побег от человечности» Александру Попову для его фонда современного искусства. Оснований полагать, что Попов был обвинен в каких-либо правонарушениях или находится под санкциями правительства Великобритании, нет.

Продажа была совершена в апреле 2022 года, когда Министерство международной торговли ввело запрет на экспорт предметов роскоши в Россию стоимостью более 250 фунтов стерлингов.

«Нашей британской галерее было предъявлено обвинение в том, что она предоставила произведение искусства лицу, не находящемуся под санкциями и связанному с Россией. Мы полностью привержены соблюдению всех юридических обязательств, включая санкции. Поскольку расследование продолжается, мы не можем давать дальнейшие комментарии, кроме как заявить, что мы решительно оспариваем это обвинение и намерены заявить о своей невиновности», – сказал представитель галереи Hauser & Wirth.

