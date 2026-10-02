Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».0 комментариев
Американский журналист поблагодарил Путина за отношение к зарубежным СМИ
Журналист из США Санчес поблагодарил Путина за отношение к иностранным СМИ
Американский журналист Рик Санчес выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за открытость по отношению к представителям зарубежных средств массовой информации.
Журналист высоко оценил готовность Владимира Путина отвечать на вопросы иностранных репортеров, пишет РИА «Новости».
По его словам, представители прессы должны иметь возможность задавать вопросы людям у власти независимо от их происхождения и представляемой страны. Санчес подчеркнул, что российский лидер приветствует журналистов независимо от их национальности, в отличие от стран Запада.
Американец добавил, что подобная позиция политиков по отношению к средствам массовой информации «должна стать нормой и не вызывать споров в обществе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг выступление Владимира Путина на сессии клуба «Валдай» продлилось три с половиной часа.
Глава государства поблагодарил участников мероприятия за интерес к России.