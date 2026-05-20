Россия и КНР отметили важность иммунитета чиновников от иностранной юрисдикции
Россия и Китай заявили о необходимости сохранения должностными лицами иммунитета от уголовного преследования других стран для поддержания глобальной стабильности.
Совместное заявление Москвы и Пекина об углублении стратегического взаимодействия опубликовано на сайте Кремля.
«Стороны подтверждают, что иммунитет должностных лиц государства от уголовной юрисдикции иностранных государств является важной гарантией стабильного функционирования международных отношений», – говорится в тексте документа.
В заявлении подчеркивается значимость этого принципа для развития добрососедства, дружбы и всеобъемлющего партнерства между двумя государствами.
Россия и Китай подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений.
Москва и Пекин выступили против использования прав человека для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Президент Владимир Путин сообщил о солидарности России и Китая в вопросах защиты международного права.