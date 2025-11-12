Задержанный детектив НАБУ Магомедрасулов расследовал дело Миндича

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководитель межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслан Магомедрасулов, задержанный в июле Службой безопасности Украины (СБУ), занимался расследованием деятельности бизнесмена Тимура Миндича и других фигурантов коррупционной схемы в энергетике, передает ТАСС со ссылкой на украинский Центр противодействия коррупции.

Официально подтверждено, что Магомедрасулов участвовал в операции «Мидас», направленной на раскрытие масштабных хищений в этой отрасли.

«НАБУ официально подтвердило: Руслан Магомедрасулов занимался документированием деятельности бизнесмена Тимура Миндича и других фигурантов операции «Мидас». Напомним, Магомедрасулова и его отца содержат в СИЗО по абсурдным обвинениям, выдвинутым политическим крылом СБУ», – отмечается в сообщении Центра противодействия коррупции. Кроме того, в организации считают, что задержание произошло накануне голосования по закону, который ослаблял НАБУ и САП.

СБУ ранее утверждала, что Магомедрасулов координировал деятельность антикоррупционного бюро в прифронтовых регионах, включая Днепропетровскую область и подконтрольную Киеву часть Запорожской области. Следствие полагает, что детектив якобы оказывал помощь своему отцу-предпринимателю в торговле с Россией. По некоторым сведениям, отец задержанного имеет российское гражданство, а сам Магомедрасулов не указал этот факт при получении допуска к гостайне.

Правоохранительные органы также проверяют возможные контакты детектива НАБУ с «российскими спецслужбами» и передачу им секретной информации, включая сведения о намеченных следственных действиях. В пресс-службе СБУ добавили, что вопрос о предъявлении Магомедрасулову обвинений по статье о пособничестве России пока еще решается.

На 12 ноября назначено заседание суда, на котором будет определена мера пресечения для Магомедрасулова. С момента задержания он находится под стражей вместе с отцом и продолжает оставаться одной из ключевых фигур в громком антикоррупционном деле.

