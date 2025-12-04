В Госдуме призвали предоставить скидки на маркетплейсах держателям карт банков

В Госдуме призвали предоставить скидки на маркетплейсах держателям карт всех банков

Tекст: Дарья Григоренко

Аксаков в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что не возражает против продажи товаров по сниженным ценам, но считает недопустимым ограничивать оплату скидочных товаров только картами банков, связанных с маркетплейсами. По его мнению, все граждане, независимо от обслуживающего их банка, должны иметь равные возможности для приобретения товаров по сниженной цене.

Депутат добавил, что аналогичные требования равенства условий должны распространяться на всю инфраструктуру маркетплейсов. Он отметил, что для цивилизованного рынка важно обеспечить одинаковые правила для всех покупателей, чтобы не было искусственных ограничений по способу оплаты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главы шести бизнес-объединений направили письмо председателю Банка России с просьбой не запрещать совместные программы скидок на цифровых платформах.

Ozon раскритиковал инициативу банков по ограничению скидок на маркетплейсах. Wildberries назвал ограничения на скидки абсурдными.

Ранее сообщалось, что в Минфине решили создать инициативу по сокращению скрытых доходов для увеличения поступлений в социальные фонды и федеральный бюджет.