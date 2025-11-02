  • Новость часаКимаковский: ГУР пыталось вывезти из-под Красноармейска группу иностранцев
    Отношения Урсулы и Каи разрушил роковой мужчина
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты
    Эксперт объяснил угрозы Трампа военной операцией в Нигерии
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    Дмитриев назвал нападение в Британии провалом миграционной политики
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    The National Interest сообщил о поражении Patriot на Украине российскими «Искандерами»
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 15:45 • Новости дня

    Судья на Lexus насмерть сбила пешехода на западе Украины

    Судья на иномарке насмерть сбила пешехода на западе Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Украины судья, управляя автомобилем, совершила наезд на двух пешеходов, в результате чего один человек погиб, а второй пострадал, сообщает офис генпрокурора страны.

    В селе Фрага Ивано-Франковской области Украины на автодороге Мукачево – Львов судья за рулем Lexus UX 250h не затормозила перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

    Как уточняется в сообщении, «в результате ДТП один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения». Трагедия случилась 31 октября.

    Прокуратура уже направила представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой. Сейчас рассматривается также ходатайство о временном отстранении женщины от исполнения судебных обязанностей в связи с расследованием уголовного дела. Судье грозит до восьми лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Одессе начальник охраны экс-президента Украины Петра Порошенко врезался в машину с женщиной, нарушив ПДД.

    Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о подготовке уголовных дел в отношении мэра Киева Виталия Кличко и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

    1 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске

    Поддубный: «Азов» не хочет идти деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске

    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Формирования «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказывается предпринимать попытки деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название – Покровск), сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный в Telegram опубликовал снимки, на которых, по сообщениям украинской стороны, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) запечатлен «по пути, а позже и на позициях ВСУ на Красноармейском направлении».

    При этом, отметил Поддубный, украинский главнокомандующий Александр Сырский «игнорируя реальность, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова». «А вот боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) с ним не согласны, они уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов. Не складывается сегодня у хлопцев перемога. Даже медийная», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спецназ предпринял попытку высадиться с вертолета в районе окруженного Красноармейска. Вся группа украинских силовиков была ликвидирована. Украинские военнослужащие, находящиеся в окружении в Красноармейске, начали сдавать оружие. Высказываются версии, что главу ГУР могли специально подставить с операцией спецназа.

    1 ноября 2025, 22:17 • Новости дня
    Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ

    Гладков сообщил о сбросе воды после атак плотины в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается уже более недели после атак ВСУ на плотину, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается из-за атак ВСУ на плотину, передает РИА «Новости».

    Губернатор сообщил, что в течение более недели фиксируются удары по объекту, в результате чего сохраняется необходимость сброса воды с водохранилища.

    Гладков заявил, что водохранилище находится в федеральной собственности, и полномочия по управлению объектом принадлежат Федеральному агентству по водным ресурсам. По его словам, «ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области – она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды – он продолжается».

    Губернатор выразил надежду на максимальное быстрое вмешательство профильного агентства. Он подчеркнул, что совместная работа позволила не допустить повторения ситуации, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.

    Ранее уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на один метр после ударов ВСУ по плотине.

    Вооруженные силы Украины обстреляли плотину Белгородского водохранилища, в результате чего сооружение получило повреждения.

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена, но жилые дома не пострадали. Ситуация остается под контролем, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    2 ноября 2025, 07:17 • Новости дня
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    @ Daniel Torok/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп последовательно прибегает к мерам, направленным против Украины и создающим дополнительные сложности для Киева, пишет Telegraph.

    «На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», – приводит РИА «Новости» текст материала Telegraph.

    Издание отмечает, что Вашингтон, вероятно, будет требовать от европейских стран взять на себя больше расходов, связанных с поддержкой Украины, и начнет продавать вооружение Киеву на коммерческих условиях, а не предоставлять его бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, по мнению Fox News, пересмотрел поддержку Киева и стал гораздо менее настойчиво поддерживать Киев. Союзники не могут спрогнозировать возможные дальнейшие шаги Вашингтона.

    2 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА
    Пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков БПЛА на нефтеналивном танкере в порту Туапсе возник пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали на нефтеналивной танкер. После инцидента на судне возник пожар, а весь экипаж эвакуировали. Повреждена палубная надстройка.

    Повреждены оказались также строения и объекты инфраструктуры нефтеналивного терминала. Кроме того, разбито остекление на здании железнодорожного вокзала Туапсе.

    По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте для ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе в результате падения беспилотников были зафиксированы повреждения и возгорание портовой инфраструктуры. В поселке Сосновом после падения фрагментов беспилотника получил повреждения многоквартирный жилой дом. В Сочи система противовоздушной обороны сработала, и была объявлена ракетная опасность.

    2 ноября 2025, 13:10 • Новости дня
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    ВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» пресекли попытку прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее Купянска-Узлового в Харьковской области с целью выхода из кольца окружения, сообщили в Минобороны.

    При этом были уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В районе Купянска штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника.

    Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Благодатовки, Великой Шапковки и Нечволодовки в Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 20 боевиков и бронеавтомобиль «Джура».

    За минувшие сутки в районе Купянска уничтожено до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два грузовых автомобиля.

    В целом подразделения группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Куриловки, Боровой, Купянска-Узлового и Лесной Стенки в Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 215 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций РЭБ, станция радиоэлектронной разведки и три склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Белицкого, Вольного, Гришино, Котлино, Родинского в Донецкой народной республике (ДНР), Ивановки и Новоподгорного в Днепропетровской области.

    В Красноармейске (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

    Завершается зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога в ДНР. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города.

    Отражены девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения.

    Пресечена попытка прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ на бронемашине в сторону Гришино. Все боевики уничтожены.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова, освободив 26 зданий.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены до 140 украинских военнослужащих, три бронемашины и два пикапа, в плен взяты двое военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 520 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, шесть бронемашин «Казак», перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Андреевки, Искрисковщины, Кондратовки, Павловки и Садков в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском, Двуречанским и Окопом.

    ВСУ при этом потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортер и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Иванополья, Константиновки, Северска, Славянска и Резниковки в ДНР.

    Противник потерял до 120 военнослужащих, немецкий танк Leopard, семь бронемашин. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, три склада матсредств и склад с горючим.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Даниловки, Орестополя, Тихого в Днепропетровской области, Гуляйполя, Нового Запорожья и Успеновки в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в воскресенье пленный военный ВСУ рассказал о тяжелой ситуации под Купянском.

    Накануне в Купянске ударом FPV-дрона уничтожили замкомандира бригады ВСУ.

    В субботу в Минобороны сообщали, что ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    1 ноября 2025, 21:42 • Новости дня
    Орбан: Население Польши устало от конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан публично уличил Дональда Туска в том, что его украинская политика ослабляет Польшу и Европу.

    Заявление прозвучало в соцсети X, передает URA.RU. Орбан обвинил польского премьера в том, что он стал «одним из самых громких поджигателей войны в Европе», однако его попытки военного давления потерпели неудачу. По мнению венгерского премьера, Украина в результате этой политики «лишается европейских денег», а население Польши «устало от войны». Орбан также отметил, что Туск «превратил Польшу в вассала Брюсселя», что, по его мнению, подрывает независимость страны.

    Ранее Орбан уже предупреждал, что политика европейских сторонников Украины ведет к катастрофе. Он утверждал, что такие действия подталкивают Европу в сторону военного противостояния и роста нестабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что в Словакии позитивно оценили инициативу создания коалиции с Венгрией и Чехией против украинской политики на уровне Европейского союза.

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, несмотря на новое торговое соглашение. С конца августа примерно 100 тыс. молодых мужчин с Украины в возрасте от девятнадцати до двадцати двух лет выехали в Польшу.

    2 ноября 2025, 11:59 • Новости дня
    Плачек: Власти Польши вынуждают граждан погасить долги за Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польские налогоплательщики могут столкнуться с необходимостью оплаты процентов по долгам Украины, поскольку Варшава планирует выплату 110 млн злотых украинским кредиторам, заявил глава коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Плачек.

    Глава коалиции «Конфедерация» Гжегож Плачек заявил, что польские налогоплательщики будут годами выплачивать проценты по долгам Украины, передает Ura.Ru. Он подчеркнул, что дефицит бюджета Польши и госдолг стремительно растут, а дополнительные выплаты по долгам соседней страны он считает антипольским решением.

    Политик сослался на данные Минфина, заявив, что Варшава планирует исполнить перед украинскими кредиторами обязательства на сумму 110 млн злотых, что примерно составляет 2,4 млрд рублей.

    Депутат добавил, что заявки по выплатам на 2026 и 2027 годы пока отсутствуют, однако Минфин Польши уже закладывает эти траты в бюджет и прогнозирует выплату процентов, несмотря на то что Киев не обращался за новой помощью.

    По словам Плачека, эти намерения вызвали обеспокоенность среди жителей страны и усугубили напряжение вокруг вопроса о финансировании Украины. Скандал в Польше связан также с обсуждением в Евросоюзе идеи совместного заимствования средств для выделения Киеву кредита на 140 млрд евро, против чего выступают Германия и Нидерланды, опасающиеся роста долговой нагрузки на налогоплательщиков Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши решили амнистировать граждан, которые воюют на стороне ВСУ. В республике произошли столкновения между противниками и сторонниками миграции. В стране отметили массовые протесты из-за выставки о поляках в СС.

    2 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    Пророссийские хакеры взломали базы с данными офиса Зеленского
    Пророссийские хакеры взломали базы с данными офиса Зеленского
    @ Michael Piepgras/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате масштабной кибератаки хакеры получили личные данные заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского, включая адреса прописки и паспортные сведения.

    Пророссийские хакерские группировки KillNet и Beregini сообщили о масштабном взломе и получении личных данных заместителей руководителя офиса Владимира Зеленского Виктора Микиты и Ирины Мудрой, а также первого вице-премьера Михаила Федорова, передает РИА «Новости». В ходе операции хакеры сообщили о доступе к информации, включая адреса прописки, номера телефонов и паспортные данные названных чиновников.

    Уточняется, что злоумышленники взломали базы данных шести крупнейших страховых компаний Украины. По словам представителя KillNet с никнеймом KillMilk, были проверены и базы налогового реестра, где зафиксированы данные высокопоставленных работников офиса Зеленского.

    В пятницу стало известно, что группировки получили не только личные сведения чиновников, но и доступ к документам крупнейших стратегических предприятий страны, включая «Мотор Сич», Запорожский механический завод и завод «Укрсталь».

    Также сообщается о получении паспортных данных, года рождения и адреса регистрации командира БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» и руководителя Сил беспилотных систем Украины Роберта Бровди с позывным «Мадьяр». В результате операции хакеры заявили о доступе к более чем десяти миллионам пакетов документов физических и юридических лиц, включая документы на заводы, автомобили, грин-карты, страховые договоры, водительские удостоверения, фото- и видеоматериалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры получили данные крупнейших предприятий на Украине. Хакеры ранее показали видео испытаний новых технологий для беспилотников вооруженных сил Украины. Хакеры вскрыли серверы самого крупного производителя дронов на Украине.

    2 ноября 2025, 15:47 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС

    Эксперт Кнутов: Захват офицеров НАТО в Красноармейске ударит по властям ФРГ и Британии

    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Судя по всему, власти Германии, Франции и Великобритании надавили на Киев, чтобы ВСУ эвакуировали военных советников из Красноармейска. Захват офицеров Россией грозит ударом по властям европейских стран и массовыми выступлениями в странах ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в воскресенье российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР.

    «Как уже говорилось ранее, спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины высаживался под Красноармейском, чтобы эвакуировать на вертолете группу иностранцев из этого района, а не пытаться переломить ситуацию на поле боя, поскольку 11 человек для этого не хватит. Думаю, что речь идет о нескольких высокопоставленных военных советниках из Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов и Польши», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по всему, власти этих стран надавили на Киев, чтобы он спас европейских офицеров. Поэтому украинское командование так лихорадочно кидает в покровскую топку своих военных. Если Россия захватит этих советников и обнародует кадры – они разойдутся по всему миру. Это грозит массовыми выступлениями в странах ЕС, где немалая часть общественности не одобряет помощь Украине и уж тем более выступает против прямого участия своих военных в конфликте с Россией», – детализировал собеседник.

    «Кроме того, советники могут заговорить на допросах, выдав какие-то секретные данные, что также осложнит ситуацию для наших противников. В общем, исходя из важности задачи, думаю, ВСУ снова попытаются прорваться в заданный квадрат, возможно, теперь уже силами двух групп – по воздуху и по земле. Я не владею ситуацией непосредственно в этой зоне, но думается, вероятность их успеха весьма невелика», – полагает аналитик.

    «Скорее всего, присутствие советников на месте обусловлено использованием ВСУ западного вооружения. Один следил за работой HIMARS, второй – за техникой, имеющейся в распоряжении сухопутных подразделений, и так далее. Кроме того, европейские члены НАТО не исключают прямого конфликта с Россией в ближайшем будущем. Поэтому таким образом они набираются непосредственного и, как им кажется, нужного опыта. К тому же у военных из Европы может быть доступ к разведданным, недоступным для военных с Украины», – указал он.

    Ранее российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, есть погибшие и раненые, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, борт пытался эвакуировать «иностранцев, о важности которых можно только догадываться».

    Накануне в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    2 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    Полиция Одессы провела рейд в клубе из-за русской музыки

    Tекст: Антон Антонов

    В одном из ночных клубов Одессы, «Палладиуме», местные жители «массово подпевали» русским песням, что привлекло к рейду полиции, пишут украинские СМИ.

    По данным СМИ, в клуб «прислали полицию из-за русских песен». \указывается, что «одесситы массово подпевали». Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что велел департаментам ОВА «разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям заведения», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, языковой омбудсмен на Украине Елена Ивановская заявила, что блокировка российской музыки на популярных платформах необходима для защиты культурного пространства страны. Ивановская ранее подчеркивала, что исполнение песен на русском языке не подпадает под запрет закона о государственном языке 2019 года.

    В июне Украинское агентство по авторским и смежным правам требовало от властей начать переговоры с платформами по технической блокировке российской музыки, однако решений принято не было.

    1 ноября 2025, 22:11 • Новости дня
    В Сумах после взрывов пропало электричество
    В Сумах после взрывов пропало электричество
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    В Сумах и ряде населенных пунктов на севере Украины после серии взрывов исчезло электричество, работают аварийные службы.

    На севере Украины, в городе Сумы и его окрестностях, после серии взрывов полностью прекратилась подача электроэнергии, передает РИА «Новости». По словам главы областной администрации Олега Григорова, свет отключен в части Сумского района и в самом городе Сумы.

    Ранее на севере Украины в городе Сумы произошел еще один взрыв. Часть населенных пунктов Сумской области осталась без света из-за повреждения критических объектов.

    Графики отключения электроэнергии введены на всей территории Украины и они действуют круглосуточно.

    2 ноября 2025, 02:32 • Новости дня
    В результате падения БПЛА повреждена портовая инфраструктура Туапсе

    Пожар произошел в Туапсе после падения БПЛА на портовую инфраструктуру

    В результате падения БПЛА повреждена портовая инфраструктура Туапсе
    @ Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения беспилотников в Туапсе зафиксированы повреждения и возгорание портовой инфраструктуры, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В Туапсе идет отражение атаки БПЛА», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу указывается, что из-за падения дронов произошли «повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием». О пострадавших не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа с 20.00 до 23.00 мск над регионами России и акваторией Черного моря.

    1 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов беспилотников ВСУ по территории Белгородской области различные травмы получили мужчина и двое подростков, один из пострадавших госпитализирован.

    Мужчина и двое подростков пострадали в Грайворонском округе Белгородской области после атак украинских FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Дорогощь были травмированы двое пятнадцатилетних братьев: их госпитализировали бойцы самообороны, после чего их доставят в детскую областную больницу со множественными баротравмами. На месте происшествия осколками повреждена машина и выбито остекление частного дома.

    В самом городе Грайворон взрослый мужчина получил баротравму и осколочное ранение – ему оказали медицинскую помощь, лечение будет проводиться амбулаторно. Зафиксированы повреждения у пяти легковых автомобилей, дрон намеренно атаковал служебную машину пожарной части.

    В других районах зафиксированы повреждения складского помещения сельхозпредприятия, частных домов и социального объекта. Повреждения зафиксированы в селах Бессоновка, Драгунка, Березовка и хуторе Кургашки. Везде удары наносились с применением FPV-дронов, что привело к выбитым окнам, деформации кровли и разрушениям фасадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо мужчин в Белгородской области получили минно-взрывные и баротравмы, а также осколочные ранения из-за атак дронов ВСУ. Подразделения ПВО в Орловской области отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате удара беспилотников-камикадзе по территории комплекса «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник.

    2 ноября 2025, 09:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 164 украинских дронов за ночь

    Минобороны заявило об уничтожении 164 украинских БПЛА за ночь над 13 регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские комплексы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, зафиксировав наибольшее число аппаратов над Черным морем и Краснодарским краем.

    В ночь на 25 июня российские системы ПВО уничтожили и перехватили 164 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    В ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над акваторией Черного моря – 39 аппаратов, а также на территории Краснодарского края, где сбиты 32 дрона. В Крыму российские военные уничтожили еще 26 беспилотников.

    Кроме того, атаки были отражены над Брянской областью, где нейтрализовано 20 аппаратов, и над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями – по девять дронов в каждой. В сообщении добавили, что шесть БПЛА перехватили в Липецкой области, пять – над Воронежской, три – над Азовским морем, а также по два – в Белгородской, Курской и Тульской областях.

    Ведомство подчеркнуло, что ПВО продолжает работу по защите российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью в Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

    В порту Туапсе пожар на танкере возник из-за падения фрагментов БПЛА. Кроме того в Туапсинском округе обломки БПЛА повредили третий этаж многоквартирного дома.

    2 ноября 2025, 03:12 • Новости дня
    Мэр Сочи Прошунин сообщил о работе ПВО
    Мэр Сочи Прошунин сообщил о работе ПВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи сработала система противовоздушной обороны, объявлена ракетная опасность, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

    «В Сочи работает система ПВО. Объявлена ракетная опасность». – сообщил Прошунин в Telegram.

    Он отметил, что все городские службы приведены в состояние максимальной готовности под координацией оперативного штаба.

    Жителей и гостей курортного города попросили сохранять спокойствие и придерживаться мер безопасности. Особое внимание уделено тем, кто проживает рядом с побережьем – им рекомендовано не покидать закрытых помещений, исключить нахождение в остекленных комнатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе в результате падения беспилотника зафиксированы повреждения и возгорание портовой инфраструктуры. В поселке Сосновом падение фрагментов беспилотника привело к повреждению многоквартирного жилого дома.

