Зеленский выразил сомнения в участии Украины в Совете мира

Зеленский подтвердил получение приглашения в Совет мира по Газе

Tекст: Денис Тельманов

Украина получила приглашение присоединиться к Совету мира по Газе, который инициировал бывший президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Владимир Зеленский рассказал, что украинские дипломаты сейчас изучают приглашение, однако он лично не считает возможным совместную работу с Россией и Белоруссией в одном международном органе.

«Во-первых, честно говоря, РФ наш враг, Беларусь их союзник. Для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого ‘Совета мира’», – заявил Зеленский журналистам.

Он добавил, что сомневается в способности Совета мира заниматься урегулированием конфликта на Украине. По его словам, задача этого органа изначально связана с урегулированием ситуации в секторе Газа, а не украинским кризисом.

Ранее аналогичные приглашения получили лидеры других стран, включая президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Совет мира сможет заниматься не только вопросами сектора Газа, но и другими регионами, затронутыми конфликтами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейские власти получили приглашение президента США Дональда Трампа о вступлении в «Совет мира» по сектору Газа.

Москва получила конкретные предложения и проект устава по созданию «Совета мира» по Газе, что подчеркивает стремление США собрать международную коалицию.

Российская сторона рассчитывает получить разъяснения по инициативе о создании «Совета мира», чтобы уточнить, касается ли она только ситуации в Газе или более широкого круга вопросов.