Бывший замдиректора Росгвардии Милейко получил семь лет колонии
Московский гарнизонный суд назначил экс-замдиректору Росгвардии наказание за аферу с государственными контрактами, лишив его также воинского звания.
Московский военный гарнизонный суд вынес приговор бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко, передает ТАСС.
Милейко был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере при заключении государственных контрактов для нужд Росгвардии.
Судья объявил: «Признать Сергея Милейко виновным и назначить наказание в виде семи лет колонии общего режима и штрафа в 880 тыс. рублей».
Приговор прозвучал на заседании, где Милейко присутствовал лично.
Кроме тюремного срока и штрафа, суд лишил Милейко звания генерал-лейтенанта запаса.
Преступление было связано с хищением крупных сумм при реализации государственных контрактов ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн прокомментировал ситуацию с махинациями почти на 200 млн рублей в Росгвардии.
В 2021 году суд вынес приговор Милейко за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на 10 млн рублей. Милейко получил шесть лет колонии, был лишен звания генерал-лейтенанта запаса и оштрафован на 660 тыс. рублей.
Военный следственный отдел начал расследование по подозрению в присвоении средств, выделенных на строительство военного объекта в Балашихе.
Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 39,6 млн рублей, выделенных Росгвардии на строительство инженерной инфраструктуры и парково-складской зоны. Подозрения пали на руководство строительной компании ООО «Виту проект» и неустановленных должностных лиц ФГКУ «4 центр заказчика-застройщика Росгвардии».