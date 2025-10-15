Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.8 комментариев
Суд арестовал бывшего прокурора Белгородской области
Бывший зампрокурора Белгородской области арестован по обвинению во взятке
Басманный суд Москвы принял решение заключить под стражу Дмитрия Смирнова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сроком на 1 месяц 26 суток.
Как передает ТАСС, Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следственных органов о мере пресечения для бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова.
Суд удовлетворил просьбу следствия и избрал для Смирнова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 26 суток.
В пресс-службе суда уточнили: «Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Смирнова Дмитрия Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 1 месяц 26 суток».
Дмитрий Смирнов обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Судебное решение уже вступило в силу.
