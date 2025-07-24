В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.10677 комментариев
Источник: Против зампрокурора Домодедова возбудили дело
Уголовное дело заведено в отношении первого заместителя прокурора Домодедова Вадима Хлюстова, сообщил источник в правоохранительных органах.
Дело завели по статье о превышении должностных полномочий, сообщил собеседник ТАСС.
Следствие ходатайствует перед судом о применении меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Хлюстова.
В 2021 году СК запросил ареста для занимавшего тогда пост зампрокурора Москвы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада по делу о взятке в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.