Генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-следователя Жирютина
Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства имущество Андрея Жирютина и его семьи, детали и стоимость имущества не раскрываются.
Иск подан первым заместителем Генерального прокурора России Андреем Разинкиным, передает РИА «Новости». Ответчиками по делу выступают Андрей Жирютин, Сергей Жирютин и Наталья Жирютина. Заседание назначено на 27 августа в Никулинском суде Москвы.
В информации суда не уточняется, о каких именно объектах недвижимости идет речь, а также не раскрывается их стоимость. Инициатива конфискации имущества касается не только самого экс-следователя, но и членов его семьи.
Как ранее отмечал «Коммерсантъ», Жирютин и другие фигуранты дела подозреваются в незаконном уголовном преследовании руководителей крупной IT-компании Merlion. Следствие считает, что они инициировали необоснованные уголовные дела против Олега Карчева, Владислава Мангутова, Алексея Абрамова и Бориса Левина.
Об аресте Андрея Жирютина Басманный суд Москвы сообщил в ноябре 2023 года. Сейчас уголовное дело Жирютина рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде. Жирютину вменяется покушение на взятку в особо крупном размере, незаконное возбуждение уголовных дел и создание преступного сообщества с использованием служебного положения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователь Следственного комитета по делу Merlion объявлен в розыск по подозрению в получении крупной взятки. Мосгорсуд отпустил обвиняемого в покушении на убийство совладельца IT-компании Merlion.