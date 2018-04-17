Сорваны планы фанатов-экстремистов помешать проведению ЧМ-2018 в Самаре

Органы правопорядка сорвали планы футбольных фанатов-экстремистов помешать мероприятиям в Самаре в рамках ЧМ-2018.

«В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков – участников объединения «Тойс», – цитирует ТАСС доклад генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

В отношении лидера объединения судом постановлен обвинительный приговор, указано в докладе.

В 2017 году судом были признаны экстремистскими пять организаций, в том числе «Рубеж Севера*», «Тойс» (T.O.Y.S, The Opposition Young Supporters) и объединение «Артподготовка». В отношении лидеров этих организаций были возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК России в связи с созданием экстремистского сообщества.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Самара примет шесть матчей турнира.