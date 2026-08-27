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Премьер Франции сообщил о пропавших в Непале французских туристах
Лекорню: Ряд наших граждан пропали без вести в Непале
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню, находясь с визитом на Майотте, провел пресс-конференцию на тему «ужасной катастрофы» в Непале и сообщил о нескольких пропавших без вести там французах.
Французский телеканал BFMTv сообщил, что после мощного наводнения в Тибете 26 августа более тысячи человек числятся пропавшими без вести, в том числе четверо французских туристов. По меньшей мере 362 человека погибли.
«Ряд наших граждан пропали без вести. У нас есть так называемая «нить Ариадны», реестр всех французских граждан в каждой стране. Если я правильно помню, в этой «нити Арианды» числится 80 или 90 французских граждан, и несколько наших граждан числятся пропавшими без вести на данный момент», – сказал Лекорню на пресс-конференции.
Премьер добавил, что «консульская сеть мобилизована для получения информации» о пропавших без вести.
Лекорню также сообщил о предложении Франции помочь Непалу в устранении последствий стихийного бедствия. По его словам, он обсудил с министрами внутренних дел и иностранных дел «потенциальные подкрепление и помощь», которые могут быть направлены в Непал и Тибет.
«Мы делаем это только в том случае, если нас об этом просят, чего в данный момент нет. Предложение сделано, в частности, по дипломатическим каналам», – резюмировал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек. После наводнения в Непале спасены двое российских туристов. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.
Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.