Премьер Франции сообщил о пропавших в Непале французских туристах

Лекорню: Ряд наших граждан пропали без вести в Непале

Tекст: Катерина Туманова

Французский телеканал BFMTv сообщил, что после мощного наводнения в Тибете 26 августа более тысячи человек числятся пропавшими без вести, в том числе четверо французских туристов. По меньшей мере 362 человека погибли.

«Ряд наших граждан пропали без вести. У нас есть так называемая «нить Ариадны», реестр всех французских граждан в каждой стране. Если я правильно помню, в этой «нити Арианды» числится 80 или 90 французских граждан, и несколько наших граждан числятся пропавшими без вести на данный момент», – сказал Лекорню на пресс-конференции.

Премьер добавил, что «консульская сеть мобилизована для получения информации» о пропавших без вести.

Лекорню также сообщил о предложении Франции помочь Непалу в устранении последствий стихийного бедствия. По его словам, он обсудил с министрами внутренних дел и иностранных дел «потенциальные подкрепление и помощь», которые могут быть направлены в Непал и Тибет.

«Мы делаем это только в том случае, если нас об этом просят, чего в данный момент нет. Предложение сделано, в частности, по дипломатическим каналам», – резюмировал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число жертв разрушительного наводнения в Непале возросло до 332 человек. После наводнения в Непале спасены двое российских туристов. Спасатели эвакуировали из зоны бедствия 116 пострадавших на вертолетах.

Эксперты назвали причиной масштабной трагедии обрушение горного ледника.