В Совете нацбезопасности Ирана назвали ключевой момент по Ормузу

Иран назвал договоренность с США ключом к открытию Ормуза

Tекст: Катерина Туманова

«В настоящий момент Иран временно открыл коридор по центру Ормузского пролива, но судоходство в будущем будет зависеть от продвижения переговоров с США», – приводит слова Резаи ТАСС.

Он добавил, что международные посредники уже запросили у иранской стороны список условий для полноценного открытия пролива. Этот документ готовится в Тегеране.

При этом главным требованием для возобновления свободного движения судов станет «прекращение всех конфликтов на Ближнем Востоке», прежде всего в секторе Газа и Ливане.



