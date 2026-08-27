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В Совете нацбезопасности Ирана назвали ключевой момент по Ормузу
Иран назвал договоренность с США ключом к открытию Ормуза
Будущее судоходства в стратегически важном Ормузском проливе будет зависеть от успешности переговоров между Тегераном и Вашингтоном, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи телеканалу Al Manar.
«В настоящий момент Иран временно открыл коридор по центру Ормузского пролива, но судоходство в будущем будет зависеть от продвижения переговоров с США», – приводит слова Резаи ТАСС.
Он добавил, что международные посредники уже запросили у иранской стороны список условий для полноценного открытия пролива. Этот документ готовится в Тегеране.
При этом главным требованием для возобновления свободного движения судов станет «прекращение всех конфликтов на Ближнем Востоке», прежде всего в секторе Газа и Ливане.