Названы основные схемы мошенничества с полисами ОСАГО

Страховщики выделяют четыре самых популярных у мошенников варианта махинаций с полисами ОСАГО: самый простой – когда злоумышленник под видом сотрудника страховой компании обзванивает своих жертв с предложением приобрести полис, сообщила представитель страховой компании Инна Шмадченко.

«По телефону производится опрос, расчет страховой премии. Размер страховой премии, как правило, ниже рыночной. Далее с клиентом договариваются о месте встречи и в оговоренное время приезжает курьер. Надо ли говорить, что бланк полиса будет поддельным? Обращаем внимание, что при современном уровне развития полиграфии отличить фальшивку от оригинала достаточно сложно, – сообщила «Ридусу» Шмадченко.

Второй вариант – создание поддельного сайта, имитирующего реальный интернет-ресурс крупной страховой компании, на котором предлагаются полисы со значительными скидками. Клиент оформляет полис онлайн, но либо получает фальшивку, либо ничего не получает.

«Все официальные адреса сайтов российских страховых компаний, работающих с ОСАГО, есть в базе РСА и они промаркированы Банком России в «Яндексе», – добавила Шмадченко.

Еще один вариант обмана происходит под видом посреднических услуг. Такой посредник от имени клиента может застраховать чужую машину или даже транспорт совсем другого типа – скажем, трактор – а затем изменить соответствующие поля в полисе, внести туда нужные клиенту данные и направить ему. До наступления страхового случая клиент даже не подозревает, что его ответственность не застрахована.

Также популярно и телефонное мошенничество с полисами ОСАГО. Клиенту поступает входящий звонок якобы от страховой компании с предложением полиса, а затем аферист сбрасывает ему в мессенджере реквизиты для оплаты счета. Получив деньги, «страховщик» не выходит на связь.

Эксперты рекомендуют приобретать полисы только в офисах или на сайтах страховщиков или же через уполномоченных ими агентов, списки которых публикуются на официальных ресурсах страховых компаний. Подлинность полиса можно проверить на сайте Российского союза автостраховщиков.

Напомним, с 19 октября в России у автовладельцев появилась возможность приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ).

В сентябре в России вступило в силу указание Центробанка, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.