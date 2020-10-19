Новые правила покупки ОСАГО вступили в силу

В России с 19 октября у автовладельцев появилась возможность приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ).

Соответствующая возможность появилась после вступления в силу поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Программа разработана для удобства автовладельцев. Цена страхового полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать стоимости полиса на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать с водителя комиссию.

Кроме того, с 1 октября вернулись старые правила страхового возмещения по ОСАГО. К примеру, если у виновника ДТП истек срок действия карты о техосмотре, то страховая компания может заставить его возмещать ущерб за свой счет.

При покупке нового полиса ОСАГО, как и до пандемии коронавируса, нужно будет предъявить действующую диагностическую карту. Те, кто купил страховой полис в период ограничений без предъявления карты, должен предоставить страховой компании этот документ до 31 октября.

В сентябре в России вступило в силу указание Центробанка, которое расширяет тарифный коридор ОСАГО и позволяет страховщикам подбирать водителям более персонализированный тариф.

Напомним, в августе вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. После этого «Автомобилисты России» предсказывали рост тарифов.