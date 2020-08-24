«Автомобилисты России» предсказали рост тарифов из-за поправок в законе об ОСАГО

Взгляд
24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Лукашенко – это сам двадцатый век

Дмитрий Ольшанский, публицист
Сдавайся! – кричит толпа из двадцать первого века. – Сдавайся, дед, прошло твое время. Твой автомат не стреляет, твой трактор – ржавый, а мы зато смотри какие модные и веселые. Вали отсюда по-хорошему, дед. А он не сдается. Подробности...

Лукашенко совершает ошибку за ошибкой

Алексей Чеснаков, эксперт Центра политической конъюнктуры
Последнее появление Лукашенко перед камерами с автоматом наперевес явно неадекватно сложившейся чрезвычайной политической ситуации. Даже демонстративно «компенсированное» отсутствием действий со стороны силовиков в адрес участников массовой акции оппозиции. Подробности...
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России очень нужны еще 20 лет покоя

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Почему я уверен, что у нас «Майдана» не будет, если даже трезвомыслящие белорусы слепо топают по этой поляне с граблями? Мы что, умнее что ли? Нет, не умнее. Были бы умнее, не убили бы свою страну в 91-м. Но мы опытнее. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    «Автомобилисты России» предсказали рост тарифов из-за поправок в законе об ОСАГО

       24 августа 2020, 12:54
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Новые поправки в закон об ОСАГО только предоставят страховщикам новые условия для еще большего завышения тарифов для автовладельцев, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

    С 24 августа в силу вступили поправки в закон об ОСАГО, которые предусматривают индивидуальный тариф для каждого водителя автомобиля. Критериями для расчета цены будут служить личностные факторы: качество вождения, соблюдение правил дорожного движения, наличие ДТП и так далее.

    «Я считаю, что мы еще не готовы к тому, чтобы у нас была такая либерализация тарифов. Прежде всего нужно выполнить требования закона: в 8-й статье федерального закона об ОСАГО написано, и эту норму никто не отменял, что 80% сумм страховых премий, собранных страховщиками, должны идти на выплаты страховые и компенсационные. Это не соблюдается. В среднем, эти цифры составляют 60 с небольшим процентов по стране, а значит, тарифы сильно завышаются», – говорит Похмелкин.

    Он уверен, что новые поправки только предоставят страховщикам новые условия для еще большего завышения тарифов. При этом, по его мнению, сами страховые выплаты для всех останутся прежними, что никак не улучшает текущую ситуацию.

    «Также принципиально неправильно учитывать в качестве повышающего коэффициента отрицательного значения правонарушения, совершенные сострахователем. С моей точки зрения, это двойная ответственность за административное правонарушение, поскольку штраф человеку за несоблюдение ПДД, например, уже был назначен. Какие-то дополнительные санкции применять в рамках ОСАГО – противоречит правовым принципам. Вполне достаточно того, что страхователь повышает на следующий период тариф, если водитель стал виновником ДТП», – считает Похмелкин.

    При этом он отмечает, что в лучшем случае тарифы не вырастут и останутся прежними для добросовестных и опытных водителей. Меньше, на его взгляд, сумма для таких граждан точно не станет, а для основной массы тарифы существенно вырастут.

    «Произвола и конфликтов между автовладельцами и страховыми компаниями будет только больше из-за данных поправок», – подытожил Похмелкин.

    Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забыл предупредить об этом своего страховщика.


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