«Автомобилисты России» предсказали рост тарифов из-за поправок в законе об ОСАГО

Новые поправки в закон об ОСАГО только предоставят страховщикам новые условия для еще большего завышения тарифов для автовладельцев, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

С 24 августа в силу вступили поправки в закон об ОСАГО, которые предусматривают индивидуальный тариф для каждого водителя автомобиля. Критериями для расчета цены будут служить личностные факторы: качество вождения, соблюдение правил дорожного движения, наличие ДТП и так далее.

«Я считаю, что мы еще не готовы к тому, чтобы у нас была такая либерализация тарифов. Прежде всего нужно выполнить требования закона: в 8-й статье федерального закона об ОСАГО написано, и эту норму никто не отменял, что 80% сумм страховых премий, собранных страховщиками, должны идти на выплаты страховые и компенсационные. Это не соблюдается. В среднем, эти цифры составляют 60 с небольшим процентов по стране, а значит, тарифы сильно завышаются», – говорит Похмелкин.

Он уверен, что новые поправки только предоставят страховщикам новые условия для еще большего завышения тарифов. При этом, по его мнению, сами страховые выплаты для всех останутся прежними, что никак не улучшает текущую ситуацию.

«Также принципиально неправильно учитывать в качестве повышающего коэффициента отрицательного значения правонарушения, совершенные сострахователем. С моей точки зрения, это двойная ответственность за административное правонарушение, поскольку штраф человеку за несоблюдение ПДД, например, уже был назначен. Какие-то дополнительные санкции применять в рамках ОСАГО – противоречит правовым принципам. Вполне достаточно того, что страхователь повышает на следующий период тариф, если водитель стал виновником ДТП», – считает Похмелкин.

При этом он отмечает, что в лучшем случае тарифы не вырастут и останутся прежними для добросовестных и опытных водителей. Меньше, на его взгляд, сумма для таких граждан точно не станет, а для основной массы тарифы существенно вырастут.

«Произвола и конфликтов между автовладельцами и страховыми компаниями будет только больше из-за данных поправок», – подытожил Похмелкин.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забыл предупредить об этом своего страховщика.