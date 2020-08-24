Поправки в закон об ОСАГО вступили в силу

Поправки в закон об ОСАГО, позволяющие индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы, вступили в силу с 24 августа.

Со вступлением в силу поправок при формировании цены полиса ОСАГО страховщик будет учитывать не только единый базовый тариф, установленный для региона, но и качество вождения, а также соблюдение правил дорожного движения конкретным водителем, передает РИА «Новости».

Законом выделена группа факторов, которые будут учитывать страховые компании при расчете стоимости полиса ОСАГО. Например, повышенный тариф будет назначаться за вождение в состоянии алкогольного опьянения, систематическое нарушение ПДД и правил эксплуатации автомобиля. Кроме того, страховые компании смогут на основании данных своей статистики определять дополнительные факторы, влияющие на стоимость полиса.

Список факторов, влияющих на формирование цены полиса ОСАГО, будет в обязательном порядке публиковаться на сайте компаний. При этом ЦБ определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут – это национальная, расовая, языковая принадлежность.

Цена полиса, как и прежде, будет складываться из базовой тарифной ставки, помноженной на коэффициенты. При этом расширяется коридор базовых ставок на 10% вверх и вниз, он будет находиться для физических лиц в рамках от 2471 до 5436 рублей. Для автомобилей юрлиц коридор расширен на 20%, для такси на 30%.

Предполагается, что новые поправки к закону позволят страховщикам давать скидку на полис ОСАГО аккуратным водителям и мотивировать автолюбителей в целом на безаварийное вождение и соблюдение ПДД. Контроль за правильностью расчета тарифов ОСАГО будет осуществлять Банк России.

По мнению руководителя управления страховых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяны Никитиной, изменение средней стоимости полиса в целом по рынку не превысит 5%, хотя динамика цен среди отдельных групп водителей может быть выше, и самой высокой она будет у аварийных.

При этом и аккуратные водители могут столкнуться с некоторым повышением цены. Нововведения предполагают изменение коэффициента возраст-стаж для молодых водителей.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что страховые компании не станут покрывать ущерб потерпевшей в ДТП стороне, если владелец транспортного средства при прохождении обязательного ТО забыл предупредить об этом своего страховщика.

Напомним, Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах для ОСАГО 13 мая.

В марте в России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.