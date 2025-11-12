Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.3 комментария
МИД: Москва готова содействовать приднестровскому урегулированию
Россия остается настроена на содействие приднестровскому урегулированию, несмотря на неконструктивную позицию молдавских властей, заявил глава второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук.
Он заявил, что Москва по-прежнему рассматривает себя гарантом и посредником в переговорах по этому вопросу, передает ТАСС.
Полищук обратил внимание на действия Кишинева во время парламентских выборов в сентябре. По его словам, «итоги прошедших парламентских выборов, в ходе которых жителей левобережья с молдавскими паспортами фактически лишили возможности участвовать в голосовании, не добавляют оптимизма в отношении развития диалога Кишинева и Тирасполя».
«Несмотря на такой неконструктивный подход Кишинева, российская сторона как гарант и посредник в процессе урегулирования подтверждает готовность содействовать восстановлению диалога между берегами Днестра», – подчеркнул дипломат.
Ранее президент ПМР Вадим Красносельский назвал конфликт в Приднестровье угрозой столкновения России и НАТО.
В апреле посол России в Молдавии Олег Озеров заявил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым решениям по Приднестровью и подчеркнул важность переговорных методов в урегулировании конфликта.