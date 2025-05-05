То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше, за Волгу, за Урал, в Сибирь.0 комментариев
Президент ПМР назвал конфликт в Приднестровье угрозой столкновения России и НАТО
Вооруженное противостояние в Приднестровье приведет к эскалации между Россией и странами НАТО, заявил президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
Красносельский подчеркнул, что в регионе находятся интересы Румынии, члена НАТО, и России, а также проживают 220 тыс. российских граждан и размещены российские миротворцы с международным мандатом. Он считает, мандат позволяет миротворцам защищать себя и местное население, независимо от гражданства, передает ТАСС.
Красносельский, комментируя заявления некоторых украинских политиков о возможной военной помощи Кишиневу в Приднестровье, предупредил, что война в ПМР будет означать прямое столкновение России и НАТО. По его мнению, подобные инициативы ведут Молдавию «в хаос, в огонь и в кровь».
Говоря о ситуации с Гагаузией, Красносельский подчеркнул, что давление молдавских властей на руководство автономии укрепляет уверенность Приднестровья в правильности курса на независимость. Он отметил, что местные власти внимательно следят за происходящим вокруг Гагаузии и считают ситуацию тревожной.
Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым решениям по Приднестровью и подчеркнул важность переговорных методов в урегулировании конфликта.
В МИД России отметили, что Кишинев сорвал процесс урегулирования ситуации в Приднестровье.
Эксперты оценили возможности Кишинева в вопросе ликвидации гагаузской автономии.