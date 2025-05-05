Tекст: Вера Басилая

Красносельский подчеркнул, что в регионе находятся интересы Румынии, члена НАТО, и России, а также проживают 220 тыс. российских граждан и размещены российские миротворцы с международным мандатом. Он считает, мандат позволяет миротворцам защищать себя и местное население, независимо от гражданства, передает ТАСС.

Красносельский, комментируя заявления некоторых украинских политиков о возможной военной помощи Кишиневу в Приднестровье, предупредил, что война в ПМР будет означать прямое столкновение России и НАТО. По его мнению, подобные инициативы ведут Молдавию «в хаос, в огонь и в кровь».

Говоря о ситуации с Гагаузией, Красносельский подчеркнул, что давление молдавских властей на руководство автономии укрепляет уверенность Приднестровья в правильности курса на независимость. Он отметил, что местные власти внимательно следят за происходящим вокруг Гагаузии и считают ситуацию тревожной.

Ранее посол России в Молдавии Олег Озеров заявил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым решениям по Приднестровью и подчеркнул важность переговорных методов в урегулировании конфликта.

В МИД России отметили, что Кишинев сорвал процесс урегулирования ситуации в Приднестровье.

Эксперты оценили возможности Кишинева в вопросе ликвидации гагаузской автономии.