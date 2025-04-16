Посол заявил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым мерам в Приднестровье

Озеров заявил о попытках подтолкнуть Кишинев к силовым мерам в Приднестровье

Tекст: Валерия Городецкая

Озеров подчеркнул, что Россия выступает за переговорные методы, так как это наиболее эффективный способ разрешения конфликта, передает РИА «Новости». По словам посла, Россия не раз отмечала, что определенные силы пытаются установить силовой контроль над Молдавской ГРЭС.

Дипломат также отметил, что Москва привержена сохранению всех международно признанных переговорных механизмов для урегулирования ситуации в Приднестровье. Он подчеркнул, что формат «5+2» имеет все шансы на возобновление переговорного процесса. «Да, переговоры в формате «5+2» сейчас не работают, но никто не мешает нам их реанимировать», – заявил он.

Формат «5+2» включает Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россию, Украину и ОБСЕ в качестве посредников, а также Евросоюз и США как наблюдателей. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло в Братиславе осенью 2019 года.

Ранее в МИД России заявили, что Кишинев сорвал урегулирование в Приднестровье.