Tекст: Александра Юдина

По ее словам, высылка российского сопредседателя Объединенной контрольной комиссии является попыткой сорвать процесс урегулирования в Приднестровье, передает ТАСС.

Захарова отметила, что эти действия подрывают формат миротворческой операции, которая доказала свою эффективность на протяжении более 30 лет.

Дипломат указала, что высылка совпала с позитивными изменениями в работе Объединенной контрольной комиссии. Она подчеркнула, что действия России в Кишиневе соответствуют Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Представитель МИД добавила, что обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела Молдавии необоснованны.

По ее словам, такие действия являются частью антироссийского курса Кишинева, направленного на разрушение российско-молдавских отношений.

Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.

Заявление последовало после того, как Мустяцэ обвинил Россию в содействии бегству оппозиционного депутата Александра Нестеровского, получил российское гражданство на фоне политического преследования в Молдавии. Молдавия объявила Нестеровского в международный розыск.