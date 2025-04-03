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МИД: Кишинев сорвал урегулирование в Приднестровье
Высылка российского дипломата Александра Андреева из Молдавии рассматривается российским МИД как попытка Кишинева нарушить процесс мирного урегулирования в Приднестровье, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, высылка российского сопредседателя Объединенной контрольной комиссии является попыткой сорвать процесс урегулирования в Приднестровье, передает ТАСС.
Захарова отметила, что эти действия подрывают формат миротворческой операции, которая доказала свою эффективность на протяжении более 30 лет.
Дипломат указала, что высылка совпала с позитивными изменениями в работе Объединенной контрольной комиссии. Она подчеркнула, что действия России в Кишиневе соответствуют Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Представитель МИД добавила, что обвинения в адрес России о вмешательстве во внутренние дела Молдавии необоснованны.
По ее словам, такие действия являются частью антироссийского курса Кишинева, направленного на разрушение российско-молдавских отношений.
Ранее российское посольство в Кишиневе обратилось к властям Молдавии с призывом отказаться от необоснованных обвинений и вернуться к конструктивному обсуждению двусторонних вопросов.
Заявление последовало после того, как Мустяцэ обвинил Россию в содействии бегству оппозиционного депутата Александра Нестеровского, получил российское гражданство на фоне политического преследования в Молдавии. Молдавия объявила Нестеровского в международный розыск.