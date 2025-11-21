Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времён». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа, и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
В Приднестровье выразили признательность России за поддержку мира
Тирасполь благодарен России за эффективные миротворческие усилия и поддержку в вопросах возобновления газоснабжения, заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Игнатьев выразил признательность России за неизменно эффективные миротворческие усилия и поддержку по вопросам энергоснабжения, передает РИА «Новости». В частности, он отметил помощь Москвы в преодолении гуманитарно-энергетического кризиса и возобновлении бесперебойных поставок газа в регион.
Игнатьев подчеркнул статус России как стратегического партнера Приднестровья и отдельно отметил: «Ценим открытость российской стороны к сохранению и расширению контактов между нашими странами в различных сферах взаимодействия».
В данный момент основной поставщик газа в ПМР – венгерская компания MET* Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава республики Вадим Красносельский отмечал, что в связи с кризисом Приднестровье вынуждено экономить газ, однако с поддержкой со стороны России вопрос стабильного энергоснабжения удается решать. Кроме того, республика заявила, что Молдавия не препятствует поставкам топлива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МИД Приднестровья заявил о готовности немедленно начать переговоры с Молдавией.
Президент Молдавии Санду лишила гражданства пятерых жителей Приднестровья за службу в российской группе войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал обеспокоенность в связи с планами Европы по Приднестровью.
