В Приднестровье выразили признательность России за поддержку мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Игнатьев выразил признательность России за неизменно эффективные миротворческие усилия и поддержку по вопросам энергоснабжения, передает РИА «Новости». В частности, он отметил помощь Москвы в преодолении гуманитарно-энергетического кризиса и возобновлении бесперебойных поставок газа в регион.

Игнатьев подчеркнул статус России как стратегического партнера Приднестровья и отдельно отметил: «Ценим открытость российской стороны к сохранению и расширению контактов между нашими странами в различных сферах взаимодействия».

В данный момент основной поставщик газа в ПМР – венгерская компания MET* Gas and Energy Marketing AG. Ранее глава республики Вадим Красносельский отмечал, что в связи с кризисом Приднестровье вынуждено экономить газ, однако с поддержкой со стороны России вопрос стабильного энергоснабжения удается решать. Кроме того, республика заявила, что Молдавия не препятствует поставкам топлива.

