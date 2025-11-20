Глава МИД Приднестровья сообщил о готовности к немедленным переговорам с Молдавией

Глава МИД ПМР Игнатьев подчеркнул готовность вести диалог с Молдавией без условий

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев на встрече с и.о. главы миссии ОБСЕ в Молдавии Изабелой Хартманн подтвердил готовность приднестровской стороны вести переговоры с Молдавией без каких-либо предварительных условий, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики. Переговоры могут вестись как напрямую с руководством Молдавии, так и в формате «5+2», а также с новым политическим представителем от Кишинева.

Министр выделил ключевое значение коммуникации на всех легитимных уровнях переговорного процесса. По его словам, Приднестровье готово обсуждать любые вопросы и не требует от молдавской стороны дополнительных условий для старта диалога.

Во время встречи Игнатьев обратил особое внимание на проблему систематических нарушений прав приднестровцев, которые, по его словам, осуществляются со стороны властей Молдавии. Глава МИД заявил, что в аэропорту Кишинева гражданам Приднестровья угрожают, пытаются вербовать, применяют другие формы давления. Он призвал миссию ОБСЕ уделять постоянное внимание этой ситуации.

Формат переговоров «5+2» предусматривает участие Тирасполя и Кишинева как сторон, России, Украины и ОБСЕ как посредников, а Евросоюза и США – как наблюдателей. Последняя подобная встреча прошла в Словакии в 2019 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Москва подтвердила готовность содействовать урегулированию ситуации в Приднестровье, несмотря на неконструктивную позицию Кишинева.

А президент Приднестровья Вадим Красносельский назвал конфликт в регионе угрозой прямого столкновения между Россией и НАТО.

