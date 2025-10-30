Министр юстиции Франции навестил Саркози в тюрьме Санте

Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Министр юстиции Франции провел встречу с Николя Саркози в тюрьме Санте, где особое внимание уделялось вопросам его безопасности после поступивших угроз.
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен накануне посетил парижскую тюрьму Санте и встретился с бывшим президентом страны Николя Саркози, сообщает ТАСС.
По данным газеты Le Figaro, их разговор продолжался около 45 минут и прошёл в присутствии начальника колонии. На встрече особое внимание уделяли вопросам безопасности экс-президента.
Дарманен также около часа общался с сотрудниками тюрьмы, чтобы ознакомиться с организацией работы учреждения. Ведомство уже несколько дней находится в центре внимания из-за повышенных мер охраны Саркози и обсуждений особого обращения с ним.
Ранее парламентские депутаты от партии «Неподчинившаяся Франция» посетили тюрьму Санте в рамках расследования условий содержания Саркози, но им отказали в доступе к его камере. Начальство отразило запрос даже несмотря на парламентские полномочия депутатов инспектировать такие учреждения.
Напомним, Николя Саркози был признан виновным по делу о ливийском финансировании своей предвыборной кампании и приговорен к пяти годам тюремного заключения. С 21 октября бывший глава страны содержится в одиночной камере.
Для охраны Саркози задействованы две пары полицейских спецподразделения SLDP, которым разрешено носить оружие – что не характерно для тюрьмы. После этапирования в Санте на него поступили угрозы от других заключенных, в связи с чем трое из них были изолированы, а прокуратура начала расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Саркози находится в переполненной на 180% тюрьме в Париже.
