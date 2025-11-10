Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Саркози предложили освободить из тюрьмы под судебный контроль
Прокуратура предложила суду перевести Саркози под судебный контроль
Бывшему президенту Франции Николя Саркози, приговоренному к пяти годам тюремного заключения, могут изменить меру пресечения на судебный контроль с запретом на контакты с фигурантами дела, сообщил телеканал BFMTV.
Прокуратура Франции предложила освободить экс-президента Николя Саркози из тюрьмы под судебный контроль, передает ТАСС.
Канал BFMTV сообщает, что Саркози может быть выпущен при условии запрета на контакты с другими фигурантами дела, по которому он осужден. Сейчас его апелляция по этому делу находится на рассмотрении и будет рассмотрена в марте 2026 года.
Заседание по вопросу об изменении меры пресечения для 70-летнего политика проходит в апелляционном суде Парижа. Сам Саркози участвует в слушаниях по видеосвязи.
В случае положительного решения суда он может быть освобожден немедленно – по прогнозам, решение будет оглашено в 15.30 по московскому времени.
Экс-президент был признан виновным судом 25 сентября в соучастии в преступной группе, связанной с ливийским финансированием его кампании, но был оправдан по другим пунктам обвинения – в сокрытии похищенных госсредств и пассивной коррупции.
Суд подтвердил, что факта незаконного финансирования выборов 2007 года выявлено не было. Саркози был приговорен к пяти годам заключения, с 21 октября он находится в одиночной камере в тюрьме Санте в Париже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Николя Саркози отказывается есть пищу, которую приносят в камеру тюрьмы Сантэ в Париже.
Министр юстиции Франции ранее провел встречу с бывшим президентом, чтобы обсудить вопросы его безопасности. Заключенные тюрьмы Сантэ пригрозили Саркози местью за события, связанные с Каддафи.