    6 сентября 2025, 09:32 • Общество

    Зачем российской армии малогабаритные автоматы

    Зачем российской армии малогабаритные автоматы
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Александр Гулин, Арина Мартьянова

    В России создана первая партия нового образца автоматического оружия, которое должно прийти на смену знаменитым АКС-74У. Автомат АМ-17 отличается и от советских образцов, и от зарубежных аналогов. В чем главные особенности этого автомата и какую роль играю укороченные автоматы на поле боя сегодня?

    После окончания Второй мировой войны и принятия на вооружение автомата Калашникова в СССР полностью прекратилась работа по созданию серийных образцов пистолетов-пулеметов, которые отличались бы от автомата меньшими габаритами и весом. К созданию малогабаритного автоматического оружия советские конструкторы вернулись только после внедрения в войска патрона калибра 5,45х39 мм.

    В 1960-70-х гг. разработки в области малогабаритного оружия стали общемировым трендом. Создать укороченную штурмовую винтовку пытались британские, бельгийские, американские и немецкие оружейники. Больше всех преуспели последние, выпустившие в 1975 году автомат НК53 длиной 563 мм со сложенным прикладом. Однако Советский Союз через несколько лет представил не менее достойный вариант.

    В 1979 году советская армия получила автомат АКС-74У (укороченный). Изначально он разрабатывался для вооружения экипажей бронетехники, но со временем завоевал признание среди вертолетчиков, сотрудников спецподразделений и подразделений МВД. Главным его отличием стал уменьшенный до 206,5 мм ствол, а также складной приклад. Снаряжался АКС-74У боеприпасами и магазинами, идентичными к АК-74.

    Новый автомат оказался удобен для скрытого ношения, отличался высокой, по сравнению с западными пистолетами-пулеметами, пробивной способностью. Сниженная начальная скорость пули сокращала вероятность рикошетирования. Явным минусом «укорота» стало снижение кучности и точности стрельбы ввиду уменьшения длины ствола.

    Несмотря на то, что АКС-74У продолжал оставаться на вооружении у российских силовых структур, в 1994 году на базе автомата АК-74М был разработан еще один малогабаритный автомат – АК-105 – под патрон калибра 5,45х39 мм. От базового варианта его отличал, в первую очередь, укороченный на 110 мм ствол, длина которого составила 314 мм.

    По аналогии с укороченным АКС, на дульном срезе был установлен компенсатор с пламегасителем конической формы, что позволило полностью избавиться от дульной вспышки при стрельбе и повысило эффективность работы оружия. Прицельные приспособления «сто пятого» были стандартными для всех «калашниковых», но, в отличие от предыдущей малогабаритной модели, у АК-105 появился кронштейн для крепления оптического прицела. Все это вкупе с увеличенной длиной ствола сделало новый автомат более точным и эффективным, нежели АКС-74У.

    Другими представителями отечественных малогабаритных автоматов стали модификации АК-12, получившие наименования АК-12К и АК-12 СК под все тот же калибр 5,45х39 мм. Представленный, например, в начале 2025 года на международной выставке в Абу-Даби автомат АК-12К уже в июне прошел апробацию в зоне СВО, поступив на вооружение бойцов десантных подразделений. При общей длине 810 мм и длине ствола 290 мм укороченный «двенадцатый» весит всего 3,4 кг, оснащен складным прикладом, усовершенствованным цевьем и, по необходимости, прибором малошумной стрельбы.

    И вот теперь концерн «Калашников» выпустил первую опытную партию малогабаритных автоматов АМ-17, которые успешно прошли войсковые и государственные испытания. Фактически АМ-17 должен стать заменой легендарному АКС-74У. Этот образец не лишен своих особенностей и изюминок.

    В первую очередь, речь идет об использовании различных полимеров. Ствольная коробка, корпус ударно-спускового механизма, включая спусковую скобу и пистолетную рукоять, изготовлены из ударопрочного пластика. Это позволило уменьшить вес оружия до 2,5 кг без патронов при общей длине в 740, а со сложенным прикладом – 490 мм. Интересно, что при этом длина ствола у АМ-17 больше, чем у АКС-74У и составляет 230 мм, что положительно сказалось на баллистических характеристиках новой модели.

    АМ-17 оснащен планкой Пикаттини, складным телескопическим прикладом, рукояткой взведения с возможностью установки на обе стороны (для правшей и левшей). Длину приклада можно легко регулировать, исходя из антропометрических данных стрелка. Кроме того, как заявляют разработчики оружия, вести огонь без потери кучности и точности стрельбы можно и со сложенным прикладом. Новый автомат комплектуется стандартными для «калашниковых» коробчатыми магазинами на 30 патронов. Интересной особенностью магазина у «семнадцатых» стало наличие прозрачных окошек, которые позволяют оценить количество оставшихся патронов.

    Темп стрельбы составляет 700-850 выстрелов в минуту. Используются все типы 5,45-мм боевых патронов, принятых на вооружение в российских войсках – с обыкновенной пулей, пулей повышенной пробиваемости, бронебойной и специальной бронебойной.

    Главным достоинством укороченных автоматов, начиная с АКС-74У является их уменьшенный вес.

    Облегченный «короткоствол» очень компактен, а потому удобен для экипажей бронемашин, летательных аппаратов, военных водителей, разведывательных и диверсионных групп, сотрудников спецподразделений. Уменьшенные габариты позволяют эффективно применять такое оружие в перестрелках на ближних и средних дистанциях, что весьма важно во время ведения боя, например, в городской черте.

    И конечно, снижение веса автомата позволяет существенно увеличить переносимый бойцом боекомплект. Вооруженный малогабаритным АМ-17 солдат, действуя в условиях городской застройки и внутри помещений, может нести с собой гораздо больше патронов, чем при использовании «классических» моделей автоматов.

    В ближнем бою применение малогабаритных автоматов также может быть эффективным. При ведении огня на небольших дистанциях пробивная способность пули даже с учетом укороченного ствола остается весьма высокой. Это делает укороченный автомат грозным оружием даже против защищенных бронежилетами противников. Не стоит забывать и о меньшей вероятности рикошета, что тоже важно в бою на ограниченном пространстве.

    Конечно, все используемые сегодня виды малогабаритного автоматического оружия не лишены определенных недостатков. Первый из них – низкая по сравнению с полноразмерными автоматами точность стрельбы. Кучность тоже оказывается ниже, в первую очередь, из-за снижения стартовой скорости полета пули. Укороченный ствол при ведении огня очередями перегревается гораздо быстрее, чем полноразмерные образцы.

    Тем не менее в определенных боевых ситуациях все эти недостатки имеют гораздо меньшее значение, чем достоинства данного вида оружия. Можно с уверенностью говорить о том, что малогабаритное автоматическое оружие сегодня остается востребованным в вооруженных силах, а его эволюция продолжается с учетом современных военных действий.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

