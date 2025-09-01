Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ ночью

Стало известно о поражении ключевых предприятий и аэродромов Украины

Tекст: Денис Тельманов

Массированный удар был совершен силами ВС России по объектам ракетной и авиационной промышленности, а также по военным аэродромам Украины, передает Telegram-канал Минобороны России. Все цели были поражены, заявили в ведомстве.

Группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям ВСУ в Сумской области, уничтожив до 185 военнослужащих, две бронированных машины, семь автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

На Харьковском направлении были поражены механизированные и мотопехотные бригады ВСУ в районе Казачьей Лопани и Волчанска. Потери составили до 185 человек и несколько единиц техники.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся поражение соединениям ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника превысили 270 человек, уничтожены десять бронированных машин, семь артиллерийских орудий, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, уничтожено свыше 200 военнослужащих, две бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, ликвидированы два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения «Центр» улучшили положение на переднем крае, уничтожив до 405 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения «Восток» освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР. Потери противника составили более 250 военнослужащих, две бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий. В Днепропетровской и Херсонской областях российские войска поразили соединения ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам хранения беспилотников и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Средствами ПВО были сбиты управляемая авиабомба, четыре ракеты «Нептун» и 233 беспилотника. С начала СВО уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, 80 600 беспилотников, 24 878 танков и других бронированных машин, 1 588 РСЗО, 29 088 орудий артиллерии и минометов, 40 681 единица военной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек.

Штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в Юнаковке и заняли два здания, а общее продвижение войск «Север» отмечено сразу на нескольких участках фронта.