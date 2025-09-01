Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
«Калашников» изготовил первую партию усовершенствованных автоматов АМ-17 для армии
Первая опытная партия компактных автоматов АМ-17, предназначенных для самообороны экипажей боевой техники и спецподразделений, успешно изготовлена концерном «Калашников» и готова к новым испытаниям.
Концерн «Калашников» изготовил первую опытную партию малогабаритного автомата АМ-17 калибра 5,45 мм, сообщает Telegram-канал концерна. В компании подчеркнули, что автомат успешно прошёл как войсковые, так и государственные испытания.
АМ-17 был создан в конструкторско-технологическом центре концерна по запросу военнослужащих как перспективное оружие самообороны для расчётов боевой техники, а также для спецподразделений армии и сил охраны правопорядка. Инженеры учли все современные требования к стрелковому вооружению, а ряд изменений был внесён на основе отзывов из зоны спецоперации на Украине.
Автомат подходит для использования всех типов 5,45 мм боевых патронов, стоящих на вооружении в российской армии. Магазин вмещает 30 патронов, темп стрельбы составляет 850 выстрелов в минуту, масса без магазина – 2,5 кг. Длина автомата не превышает 490 мм в походном положении и 750 мм – в боевом.
На прошлой неделе концерн «Калашников» начал модернизацию автомата АК-15 по итогам апробации в зоне спецоперации на Украине.
Компания также запустила серийное производство дронов «Архангел» для нужд спецоперации.
Новый пулемет РПЛ-7 концерн «Калашников» отправил на войсковую апробацию.