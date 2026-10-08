Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Дроны ВСУ повредили третий за сутки автобус в Горловке
Украинские беспилотники повредили третий с начала суток пассажирский автобус в Горловке, заявил глава городского округа Иван Приходько.
ВСУ атаковали третий пассажирский автобус в Горловке, пояснил Приходько, передает ТАСС.
«По уточненной информации, в результате атаки дрона вооруженных формирований Украины в Калининском районе Горловки поврежден еще один пассажирский автобус», – сообщил Приходько.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Горловке при атаке беспилотников получили повреждения два пассажирских автобуса.
Во вторник при ударе украинского дрона в городе пострадали семь человек.
В тот же день мирный житель получил ранения при атаке беспилотника в Донецке.